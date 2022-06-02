Орешкин: кризисы на рынках продовольствия и топлива стали следствием ошибок в США и Европе

Кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны явно не последними событиями вокруг Украины: ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители. Такое мнение выразил в беседе с RT помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«У нас цены на продовольствие растут уже два года в мире. Есть ооновский индекс, который показывает, что за последние два года цены выросли больше чем на 70% на продовольствие, причём значительная часть этого роста — больше 50% — пришлась на период до февраля», — сказал он.

Причиной этого стали, очевидно, не последние события, а другие «тектонические события», которые привели не только к подорожанию пшеницы, кофе и апельсинового сока. Подорожали также энергия и металлы, подчеркнул Орешкин.

«Первое: американцы, реагируя на пандемический кризис, перестарались, ошиблись в макроэкономической политике, напечатали за два года $6 трлн — это 40% их денежной массы. Понятно, что эти деньги растеклись по всему миру и привели к тому, что все цены активно пошли вверх», — сказал советник президента.

Второй причиной он назвал энергетический кризис в Европе.

«Очевиднейшие ошибки с избыточными инвестициями, избыточной долей возобновляемых источников энергии. Тот факт, что они стали ориентироваться на краткосрочные контракты, задрал цены на энергоносители. В результате привело к росту цен на удобрения и снижению их производств. Понятно, что чем меньше удобрений в мире, тем меньше урожайности — это вторая причина», — добавил Орешкин.

Третья причина — санкционное безумие Запада последних месяцев, сказал помощник президента.

«Уже все сбились со счётов, сколько санкций, какие санкции, зачем они применяются. У нас уже в отдельных европейских странах инфляция превышает российский уровень: в Эстонии вот больше 20%... Бьют по себе», — отметил чиновник.

У всех подобных «откровенно глупых действий» последствия очень плохие для всего мира — уменьшение урожая, снижения объёма производства продовольствия, которое ведёт к необратимым последствиям с точки зрения голода в мире, заключил Орешкин.

В Министерстве иностранных дел России ранее напомнили, что страна остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, а попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.

МИД напомнил, что скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и «отнюдь не является следствием специальной военной операции».