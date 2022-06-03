Депутат Белик: Европа под давлением США действовала самонадеянно в вопросах энергетики

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT поддержал заявление президента России Владимира Путина о недальновидной энергетической политике Европы.

«Европа под давлением США действовала слишком самонадеянно, заявляя об энергонезависимости и возможности обойтись без углеводородов», — считает парламентарий.

По его словам, зелёной энергетики «недостаточно, чтобы нормально функционировали все сферы».

«В XXI в. надеяться на милость природы, силу ветра или солнечный свет и пытаться убедить в этом население, прикрываясь вопросом климата, — недальновидно и непрофессионально. Что из этого вышло, очень чётко объяснил наш президент», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.