Депутат Белик: Европа под давлением США действовала самонадеянно в вопросах энергетики
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«Европа под давлением США действовала слишком самонадеянно, заявляя об энергонезависимости и возможности обойтись без углеводородов», — считает парламентарий.
По его словам, зелёной энергетики «недостаточно, чтобы нормально функционировали все сферы».
«В XXI в. надеяться на милость природы, силу ветра или солнечный свет и пытаться убедить в этом население, прикрываясь вопросом климата, — недальновидно и непрофессионально. Что из этого вышло, очень чётко объяснил наш президент», — заключил собеседник RT.
Ранее Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» назвал одной из причин продовольственного кризиса недальновидную политику стран Европы в сфере энергетики.