Новак: доля России на глобальном рынке нефти и газа достигает 23%

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Доля России на глобальном рынке нефти и газа достигает 23%, заявил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ. Эти объёмы необходимы мировой экономике, подчеркнул он.
Новак: доля России на глобальном рынке нефти и газа достигает 23%
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  • © CHRISTIAN LAGEREK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Наша страна — мировая энергетическая держава, мы поставляем около 23% газа, такую же долю нефти и нефтепродуктов. Поэтому принятые чисто политические решения относительно запрета на поставку в ряд стран нефти и нефтепродуктов — вызов как для России, так и для всей нефтяной отрасли», — сказал Новак, слова которого приводит ТАСС.

Политические действия западных стран и плохое планирование энергобаланса привели к росту цен по всему миру, напомнил он.

«В США мы видим рекордные цены на заправках, в Великобритании и ЕС цена на АЗС достигает €2,5. Растут потребительские цены, стоимость услуг ЖКХ, инфляция в США достигает 8,6%, в Европе — более 6% Становится очевидным, что принятые против России решения носят чисто политический характер в угоду таких же политических амбиций», — сказал вице-премьер.

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