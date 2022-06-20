Торговое первенство: за счёт чего Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай

По данным Главного таможенного управления КНР, в мае Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Как объясняют эксперты, спрос на энергосырьё в азиатской республике уверенно растёт по мере снятия карантинных ограничений. Москва тем временем активно перенаправляет экспорт своих углеводородов с западного направления на восток в связи с санкциями США и ЕС. При этом наличие трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» позволяет российским компаниям прокачивать нефть с меньшими затратами и предоставлять Пекину скидки. Согласно оценке аналитиков, в текущем году продажа сырья может принести бюджету страны $180 млрд, в результате чего власти получат дополнительные возможности для поддержки граждан и бизнеса.

В мае 2022 года Россия резко нарастила экспорт сырой нефти в Китай и опередила по этому показателю Саудовскую Аравию. В результате Москва стала крупнейшим поставщиком энергосырья в азиатскую республику, о чём свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно подсчётам ведомства, за последний месяц весны Пекин закупил 8,4 млн т российской нефти на общую сумму около $5,8 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го импорт вырос на 55% в количественном выражении и на 124% — в денежном.

Отметим, что стоимость поставленной Пекину саудовской нефти увеличилась на 81% и достигла $6,3 млрд. В то же время физический объём продаж возрос только на 9% — до 7,8 млн т.

«Резкий рост поставок связан с тем, что, с одной стороны, в Китае очень быстро восстанавливается спрос на нефть и другие энергоресурсы после пандемии коронавируса. С другой — Россия охотно увеличивает экспорт сырья в КНР из-за санкций Запада и непредсказуемости Европы как потребителя углеводородов», — объяснила RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Напомним, с конца зимы Европейский союз, США и ряд других государств продолжают вводить против России экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение спецоперации на Украине.

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Всего в отношении Москвы введено уже больше 10,9 тыс. ограничений (8,2 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Рестрикции, в частности, затронули торговлю и энергетический сектор. Так, например, ЕС и Соединённые Штаты решили отказаться от импорта российской нефти.

Китай тем временем проявляет всё больший интерес к закупкам энергоресурсов у Москвы. По мнению Натальи Мильчаковой, отчасти это связано с предоставлением значительных скидок Пекину российской стороной.

По данным Всемирного банка, в мае нефть эталонной марки Brent на глобальном рынке в среднем торговалась вблизи $112,4 за баррель. Тем временем средняя цена российского сырья Urals составила $87,5 за баррель, о чём говорится в материалах Министерства финансов.

«Дело в том, что у России есть логистическое преимущество перед Саудовской Аравией (нашим главным конкурентом на китайском рынке) в виде системы нефтепроводов «Восточная Сибирь — Тихий океан». Она позволяет России поставлять нефть с более низкими издержками и предлагать за своё сырьё хороший дисконт Китаю», — пояснила Мильчакова.

Конечная точка трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» в специализированном морском нефтеналивном порту Козьмино в Приморском крае

РИА Новости

© Светлана Майорова

Всего с января по май 2022 года Россия экспортировала в КНР больше 34 млн т нефти почти на $23 млрд. Как предположила в беседе с RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова, в дальнейшем объём поставок будет только расти.

«Россия продолжит перенаправлять свою нефть на Восток. Безусловно, в части объёмов экспорта пока есть трудности из-за ограниченной пропускной способности. Однако российские нефтяники, скорее всего, будут рассматривать возможности изменения логистики и развития новой инфраструктуры для увеличения объёмов поставок», — отметила Мельникова.

Наталья Мильчакова также прогнозирует увеличение нефтяного экспорта из России в Китай в ближайшие месяцы. Способствовать этому будет доказанная надёжность Пекина как торгового партнёра Москвы, считает эксперт.

«Закупки российской нефти продолжат расти не только из-за санкций, а скорее из-за растущего спроса и прагматизма Китая. Пекин заботится о благе своей экономики и людей, поэтому ставит доступность, качество и цену энергоресурсов выше идеологических принципов, в отличие от Европы», — добавила аналитик.

Примечательно, что на фоне беспрецедентного внешнего давления на Россию со стороны Запада китайские власти по-прежнему выступают за расширение всестороннего практического сотрудничества с Москвой. Об этом, в частности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своём обращении к участникам Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории. Товарооборот за первые пять месяцев этого года достиг $65,8 млрд. По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды. Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества», — отмечал глава азиатской республики.

4 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине

РИА Новости

© Алексей Дружинин

В пользу бюджета

Хотя сегодня Москва поставляет сырьё Китаю и другим азиатским странам со скидками, у России по-прежнему есть возможность частично компенсировать потери от западного эмбарго, уверена Юлия Мельникова. По её мнению, в текущих условиях страна сможет обеспечить свой бюджет необходимым объёмом доходов.

«Даже с учётом дисконта, который зачастую превышает $30, нефть марки Urals торгуется на рекордных уровнях. Её средняя цена по итогам года будет явно выше прошлогодних значений, что действительно позволит частично возместить потери от снижения поставок Западу», — пояснила Мельникова.

Как ранее подсчитали специалисты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, по итогам 2022 года Россия может заработать на продаже нефти около $180 млрд. Это на 45 и 181% больше, чем в 2021-м и 2020-м соответственно.

«В структуре российского бюджета нефтегазовые доходы составляют более 30%. В первые месяцы текущего года эти доходы выросли вдвое относительно значений за сопоставимый период прошлого года. На этом фоне даже в условиях растущих трат у нас уже наблюдается значительный профицит бюджета», — рассказала Юлия Мельникова.

Gettyimages.ru

© Silas Stein /picture alliance

Согласно оценке российского Минфина, за первые пять месяцев 2022 года объём денежных поступлений в государственную казну превысил сумму расходов примерно на 1,5 трлн рублей. По мнению Юлии Мельниковой, бюджетный профицит будет сохраняться до конца текущего года. Похожей точки зрения придерживается и специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Бюджет в 2022 году действительно может быть исполнен с профицитом. Конечно, дополнительно этому могло бы поспособствовать ослабление нацвалюты до уровня 70—80 рублей за доллар. При профицитном бюджете у власти будут дополнительные средства для поддержки малоимущих семей, обновления инфраструктуры, предоставления налоговых льгот и другой поддержки бизнеса. Так что нужно следить за решениями правительства», — заключил собеседник RT.