«Наши ожидания связаны с Востоком и Югом»: глава ФТС России Владимир Булавин — о внешней торговле в условиях санкций

С начала 2022 года российский товарооборот в стоимостном выражении увеличился на 19%, но в весовом — сократился почти на 8%. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ рассказал руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. По его словам, на фоне санкционного давления Запада Россия оперативно перестраивает логистические маршруты на восточное и южное направления, а также снимает административные барьеры для бизнеса. Кроме того, в рамках работы программы параллельного импорта за последний месяц в страну уже было ввезено товаров почти на 2 млрд рублей.

— Владимир Иванович, как вводимые Западом санкции отразились на внешней торговле России? Каким образом сейчас происходит перестройка логистических маршрутов?

— Недружественными странами введено значительное количество санкций, направленных на создание барьеров как на пути движения товаров, так и для возможности их оплаты. Это существенно сказалось на внешней торговле России.

По результатам пяти месяцев наш товарооборот в стоимостном выражении увеличился на 19%, но в весовом снизился на 7,9%. Кроме того, из наших портов ушли основные контейнерные линии, нашим перевозчикам запрещено работать в странах Европы. В этой ситуации наши ожидания по активизации внешней торговли связаны с Востоком и Югом.

Булавин о ситуации в торговле и перестроении логистических маршрутов

Однако Восток сейчас занимается проблемой противодействия коронавирусу — в частности, Китай. Поэтому мы активно работаем, чтобы сделать более эффективным транспортно-логистический коридор Север — Юг. На этом направлении мы достаточно активно взаимодействуем с азербайджанскими, узбекскими, турецкими, иранскими и индийскими коллегами.

У нас опробована технология создания зелёных коридоров для пропуска товаров на основе взаимного признания полномочий экономических операторов. Такой коридор по перемещению плодоовощной продукции создан с Азербайджаном, и сейчас мы над этим работаем с вышеупомянутыми коллегами.

Считаем, что у нас есть портовые мощности в Каспийском и Черноморском бассейнах, которые можно будет более эффективно задействовать. В кадровом плане они укреплены, поэтому мы вполне можем справиться с возрастающими товарными потоками на этом направлении.

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— Как изменился список наших основных торговых партнёров?

— Основным партнёром для нас был и остаётся Китай. По данным пяти месяцев, на КНР приходится 18% всего торгового оборота. Список десятка основных партнёров пока не изменился в силу инерционности процесса. Но он будет меняться, скорее всего, в сторону восточного направления.

— Какой объём средств Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет с начала текущего года? Как изменился показатель по сравнению с прогнозным заданием и прошлогодним уровнем?

— По результатам пяти месяцев служба перечислила в федеральный бюджет 3,1 трлн рублей при прогнозном задании для текущего года в 6,224 трлн рублей. Мы практически 50% прогнозного задания перечислили по итогам работы за пять месяцев текущего года.

Фактически мы перевыполняем план на 25%. Если динамика товарооборота и платежей сохранится, то у нас нет сомнений, что прогнозное задание будет выполнено.

— Как с начала года изменилась динамика поставок товаров из-за рубежа? Наблюдается ли рост ввоза продукции по параллельному импорту?

— Перечень товарных групп, включённых в параллельный импорт Минпромторгом, был утверждён в начале мая. Поэтому говорить о результатах пока рано.

Под категорию параллельного импорта подпадает достаточное количество различных товаров. С момента запуска этого режима, если строго посчитать по кодам этих товарных категорий, в Россию было ввезено товаров на сумму почти 2 млрд рублей. В целом же по итогам пяти месяцев импорт в стоимостном выражении упал на 10%, а в весовом — на 13%.

— Фиксируется ли рост ввоза контрафактной продукции?

— Выявление контрафактной продукции — это отдельная часть нашего технологического процесса таможенного администрирования, поэтому мы каждый год выявляем достаточно большое количество контрафакта. За пять месяцев мы выявили 5 млн контрафактных товаров и предотвратили нанесение ущерба правообладателям на сумму около 1,3 млрд рублей.

Булавин о выявлении контрафактной продукции

Мы достаточно активно задействуем систему управления рисками, различные формы контроля, в том числе проведение экспертиз, чтобы доказать наличие контрафакта в тех или иных товарных партиях.

— В начале мая вы общались с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и глава кабмина призвал ФТС помочь бизнесу адаптироваться к условиям санкций. Какие меры принимает служба в этом направлении?

— Правительством был принят план по повышению эффективности экономики в условиях санкционного давления. План достаточно системный, около 46 пунктов напрямую касаются таможенной службы.

У бизнеса наиболее востребованными являются меры финансовой поддержки. По решению правительства обнулены ввозные таможенные пошлины на 1228 товаров приоритетного импорта, на 92 товара данной категории установлены тарифные льготы.

К настоящему времени этой льготой воспользовались 11 тыс. участников внешнеэкономической деятельности. Ими ввезено более 1,4 тыс. т продукции без уплаты ввозных таможенных пошлин. Благодаря этой мере поддержки бизнесу удалось сэкономить порядка 23 млрд рублей.

В своё время у нас основная часть авиапарка и авиазапчастей ввозились в качестве временного груза. Сейчас в силу изменений они выпускаются в свободное обращение с использованием льгот по таможенным пошлинам. С 24 февраля выпущено 185 самолётов и большое количество авиазапчастей, а сумма льгот в этом направлении составила 176 млрд рублей.

В целом за пять месяцев общая сумма льгот в таможенной сфере составила почти 600 млрд рублей. Если сохранится текущий темп декларирования, то сумма льгот по итогам года будет на уровне 1 трлн рублей. Это существенная поддержка бизнеса.

Булавин о поддержке бизнеса

Федеральная таможенная служба со своей стороны предприняла ряд шагов для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес. У нас действует субъектно-ориентированная модель управления рисками.

Мы её донастроили, и сейчас зелёный сектор, куда входят пользующиеся у нас наибольшим доверием участники, вырос на 3 тыс. человек и достиг порядка 15 тыс. На этот сектор приходится 80% всех подаваемых деклараций и более 90% таможенных платежей. К этим участникам применим режим автовыпуска деклараций. Сейчас мы автоматически выпускаем порядка 35% всех выдаваемых деклараций, на выпуск каждой приходится 2,5 минуты.

Мы отменили весогабаритный контроль для того, чтобы повысить пропускную способность на границах. Также мы существенно снизили количество проводимых досмотровых мероприятий на уровень менее 1%. Мы находимся в постоянном контакте с бизнесом.