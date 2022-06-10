«Ключ к минимизации санкционных потерь»: чем выгоден России резкий рост товарооборота с Китаем
- AP
- © Alexei Druzhinin
С января по май 2022 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг $65,81 млрд. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило Главное таможенное управление КНР, информирует ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что за пять месяцев текущего года экспорт китайских товаров в Россию вырос на 7,2% — до $24,56 млрд. Тем временем Москва нарастила поставки своей продукции Пекину сразу на 46,5% — до $41,25 млрд.
Одной из главных причин резкого повышения объёмов взаимной торговли стал ажиотажный рост цен на энергоносители, считает аналитик ГК «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров. Кроме того, по его словам, свою роль сыграли и беспрецедентные санкции Запада в отношении России.
«Средние цены на нефть с начала 2022 года выросли на 25—30%. При этом мы сейчас наблюдаем экстренное перенаправление российских поставок энергоносителей из западных стран в Азиатский регион, прежде всего в Китай и Индию», — отметил собеседник RT.
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Напомним, с конца зимы Европейский союз, США и ряд других государств продолжают вводить против России экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение спецоперации на Украине.
Всего в отношении Москвы введено уже больше 10,6 тыс. ограничений (7,9 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Рестрикции, в частности, затронули торговлю. Так, например, ЕС и Соединённые Штаты решили отказаться от импорта российской нефти.
Китай между тем, напротив, проявляет всё больший интерес к закупкам энергоносителей у РФ. Как объясняют эксперты, сейчас в азиатской республике уверенно растёт спрос на топливо по мере восстановления экономики страны от последствий коронавируса.
«Россию и Китай давно объединяет тесное сотрудничество, причём не только в экономике. На протяжении последних лет Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы. Поэтому с учётом антироссийских санкций и высокого спроса на углеводороды в КНР товарооборот двух стран неизбежно будет расти», — рассказала RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.
По данным китайской таможни, сегодня порядка 70% стоимости ввозимых из РФ в КНР товаров приходится на нефть, газ и уголь.
«Китай вместе с Индией становятся для России ключом к решению задачи по минимизации санкционных потерь, прежде всего от эмбарго на нефть. От того, как быстро нам удастся перенаправить поставки выбывающей с европейского рынка нефти в Азиатский регион, во многом и будет зависеть конечный ущерб от ограничений Запада. Однако пока у российских компаний всё неплохо получается», — отметил Алексей Фёдоров.
Помимо энергоносителей, Москва также активно поставляет Китаю металлы, древесину, удобрения, химическую продукцию и алмазы. Кроме того, КНР наращивает закупки российского продовольствия, отметила Наталья Мильчакова.
«Китай заинтересован в таких сельхозтоварах, как зерно, мясо, рыба и икра, а также кондитерские изделия. Россия, в свою очередь, импортирует из КНР электронику, бытовую технику, одежду и обувь, текстиль, технологии, морепродукты», — добавила специалист.
В обход санкций
По мнению Натальи Мильчаковой, в ближайшие месяцы объём российского импорта из КНР может дополнительно увеличиться.
«На фоне санкций и ухода многих западных компаний из РФ можно ожидать достаточно большие объёмы параллельного импорта европейских и американских товаров из КНР. Помимо этого, вероятно, увеличатся поставки запчастей и комплектующих практически для всех видов продукции машиностроения и приборостроения», — пояснила Мильчакова.
Напомним, ещё в конце марта правительство России решило легализовать параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.
- Gettyimages.ru
- © Jens Büttner/picture alliance
Отметим, что по итогам 2021 года объём взаимной торговли между Москвой и Пекином вырос на 36% — до рекордных $147,1 млрд. При этом уже в текущем году может быть вновь установлен рекорд, уверены специалисты.
По мнению Алексея Фёдорова, всего с января по декабрь российско-китайский товарооборот способен достичь $185 млрд. В свою очередь, Наталья Мильчакова допускает ещё больший рост показателя.
«Китай будет и дальше наращивать закупки энергоресурсов. По прогнозам ОПЕК, к 2030 году четверть мирового спроса на нефть будет приходиться на две страны — Китай и Индию. Учитывая это и рост параллельного импорта в России, не исключено, что прогноз товарооборота в $200 млрд к концу 2022 года окажется выполнимым», — заключила Мильчакова.