«Ключ к минимизации санкционных потерь»: чем выгоден России резкий рост товарооборота с Китаем

За пять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот увеличился почти на треть и составил около $66 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Резкий рост показателя специалисты отчасти связывают с удорожанием энергоресурсов, на долю которых приходится около 70% поставок из РФ в Китай. Москва активно перенаправляет экспорт своих товаров с европейского направления в азиатскую республику. Как полагают специалисты, такая стратегия позволит России минимизировать потери от западных санкций в текущем году. Более того, страна может нарастить закупки целого ряда комплектующих, запчастей и другой продукции у Пекина в обход ограничений США и ЕС, уверены эксперты.

С января по май 2022 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг $65,81 млрд. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило Главное таможенное управление КНР, информирует ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что за пять месяцев текущего года экспорт китайских товаров в Россию вырос на 7,2% — до $24,56 млрд. Тем временем Москва нарастила поставки своей продукции Пекину сразу на 46,5% — до $41,25 млрд.

Одной из главных причин резкого повышения объёмов взаимной торговли стал ажиотажный рост цен на энергоносители, считает аналитик ГК «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров. Кроме того, по его словам, свою роль сыграли и беспрецедентные санкции Запада в отношении России.

«Средние цены на нефть с начала 2022 года выросли на 25—30%. При этом мы сейчас наблюдаем экстренное перенаправление российских поставок энергоносителей из западных стран в Азиатский регион, прежде всего в Китай и Индию», — отметил собеседник RT.

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Напомним, с конца зимы Европейский союз, США и ряд других государств продолжают вводить против России экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение спецоперации на Украине.

Всего в отношении Москвы введено уже больше 10,6 тыс. ограничений (7,9 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI. Рестрикции, в частности, затронули торговлю. Так, например, ЕС и Соединённые Штаты решили отказаться от импорта российской нефти.

Китай между тем, напротив, проявляет всё больший интерес к закупкам энергоносителей у РФ. Как объясняют эксперты, сейчас в азиатской республике уверенно растёт спрос на топливо по мере восстановления экономики страны от последствий коронавируса.

«Россию и Китай давно объединяет тесное сотрудничество, причём не только в экономике. На протяжении последних лет Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы. Поэтому с учётом антироссийских санкций и высокого спроса на углеводороды в КНР товарооборот двух стран неизбежно будет расти», — рассказала RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

По данным китайской таможни, сегодня порядка 70% стоимости ввозимых из РФ в КНР товаров приходится на нефть, газ и уголь.

«Китай вместе с Индией становятся для России ключом к решению задачи по минимизации санкционных потерь, прежде всего от эмбарго на нефть. От того, как быстро нам удастся перенаправить поставки выбывающей с европейского рынка нефти в Азиатский регион, во многом и будет зависеть конечный ущерб от ограничений Запада. Однако пока у российских компаний всё неплохо получается», — отметил Алексей Фёдоров.

Помимо энергоносителей, Москва также активно поставляет Китаю металлы, древесину, удобрения, химическую продукцию и алмазы. Кроме того, КНР наращивает закупки российского продовольствия, отметила Наталья Мильчакова.

«Китай заинтересован в таких сельхозтоварах, как зерно, мясо, рыба и икра, а также кондитерские изделия. Россия, в свою очередь, импортирует из КНР электронику, бытовую технику, одежду и обувь, текстиль, технологии, морепродукты», — добавила специалист.

В обход санкций

По мнению Натальи Мильчаковой, в ближайшие месяцы объём российского импорта из КНР может дополнительно увеличиться.

«На фоне санкций и ухода многих западных компаний из РФ можно ожидать достаточно большие объёмы параллельного импорта европейских и американских товаров из КНР. Помимо этого, вероятно, увеличатся поставки запчастей и комплектующих практически для всех видов продукции машиностроения и приборостроения», — пояснила Мильчакова.

Напомним, ещё в конце марта правительство России решило легализовать параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

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Отметим, что по итогам 2021 года объём взаимной торговли между Москвой и Пекином вырос на 36% — до рекордных $147,1 млрд. При этом уже в текущем году может быть вновь установлен рекорд, уверены специалисты.

По мнению Алексея Фёдорова, всего с января по декабрь российско-китайский товарооборот способен достичь $185 млрд. В свою очередь, Наталья Мильчакова допускает ещё больший рост показателя.

«Китай будет и дальше наращивать закупки энергоресурсов. По прогнозам ОПЕК, к 2030 году четверть мирового спроса на нефть будет приходиться на две страны — Китай и Индию. Учитывая это и рост параллельного импорта в России, не исключено, что прогноз товарооборота в $200 млрд к концу 2022 года окажется выполнимым», — заключила Мильчакова.