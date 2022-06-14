«Помогут адаптироваться к новым условиям»: в России расширили программу субсидий бизнесу для найма безработных

Правительство России объявило о расширении программы субсидирования найма. Бизнес получит финансовую поддержку от государства при трудоустройстве россиян, потерявших работу в результате закрытия компании или сокращения штата, а также беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР. Инициатива призвана помочь людям сохранить или быстрее найти работу, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, такая возможность появится у десятков тысяч граждан. Как полагают эксперты, в условиях санкций и ухода многих международных компаний из России инициатива властей позволит смягчить ситуацию на рынке труда.

Правительство России расширило программу субсидий бизнесу при трудоустройстве безработных граждан. Об этом во вторник, 14 июня, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Теперь инициативой сможет воспользоваться большее число людей, отметил глава кабмина. Всего же, по его словам, данная мера должна поддержать десятки тысяч человек.

«Среди них те, кто лишился места в связи с прекращением деятельности организации или из-за сокращения штата, а также работники, находящиеся под риском увольнения. Такая же возможность появится у граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые получили в России статус беженца», — рассказал Мишустин.

Для получения господдержки работодатель может удалённо с помощью портала «Работа в России» обратиться в центр занятости и подобрать специалистов под имеющиеся вакансии. После этого бизнес должен направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой средств.

Размер субсидии равен трём минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), увеличенным на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Начисление средств будет проходить в три этапа. Первый платёж предприятия получат через месяц после найма нового сотрудника, второй — через три месяца, а третий — через полгода.

«Рассчитываем, что такие решения помогут людям сохранить или быстрее найти работу, получать стабильный доход и в целом лучше адаптироваться к изменившимся условиям», — добавил Михаил Мишустин.

Программа субсидирования найма в России заработала ещё весной 2021 года. Тогда компании начали получать средства от государства за трудоустройство выпускников 2020 года и людей, которые официально состояли на учёте в центрах занятости как безработные.

В марте 2022-го инициатива была расширена и стала охватывать ряд категорий граждан в возрасте до 30 лет. Среди них — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, а также родители несовершеннолетних детей.

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Изначально программа была разработана для борьбы с последствиями пандемии коронавируса на российском рынке труда. В тот момент на фоне целого ряда карантинных ограничений и спада деловой активности снижение занятости стало одним из главных вызовов для экономики России. Так, в определённый момент уровень безработицы поднимался до 6,4% — впервые с 2012 года.

Впрочем, ряд инициатив правительства, включая субсидирование найма, позволили поддержать бизнес и оперативно стабилизировать ситуацию в сфере занятости. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Вырос интерес предприятий к бирже труда и поиску сотрудников по программе реестра центров занятости. Со временем же стало очевидно, что проект имеет куда больше перспектив, чем изначально предполагалось. Бизнес пересмотрел список должностей с возможностями удалённой работы, и это дало шансы на успешное трудоустройство более широкого круга граждан», — пояснил Сигал.

Рабочий стимул

По последним оценкам, весной 2022 года безработица в России опускалась до исторических минимумов. Между тем с учётом санкций Запада в отношении Москвы риски на рынке труда страны по-прежнему сохраняются. Об этом ранее заявлял президент Владимир Путин.

«В мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение, однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем», — говорил Путин на совещании по экономическим вопросам 7 июня.

kremlin.ru

Напомним, с конца февраля 2022 года Евросоюз вместе с США и рядом других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Также была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие западные компании объявили об уходе из РФ.

В настоящий момент рынок труда в России пока ещё не ощутил на себе санкционное давление, но уже в ближайшие месяцы ситуация в сфере занятости может начать меняться. Таким мнением в интервью RT поделилась генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Иностранные компании закрываются или приостанавливают деятельность. В то же время недоступность импорта, усложнение расчётов и логистики на фоне спада потребительской активности снижает маржинальность бизнеса. Всё это может привести к «ковидному эффекту» для предпринимателей», — предположила Ускова.

На сегодняшний день российские экономисты прогнозируют рост уровня безработицы в России до 6,5% по итогам 2022 года и снижение показателя до 5,9% в 2023-м. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центробанка. Хотя выплаты в размере нескольких МРОТ не смогут полностью решить финансовые трудности бизнеса, действия властей должны смягчить ситуацию в сфере занятости, считает Анастасия Ускова.

«Понятно, что в текущих условиях ряд рабочих мест в стране находятся под угрозой. Однако за счёт субсидий бизнесу правительство пытается стимулировать наём и поддержать занятость. Кроме того, эта мера решает и ещё одну важную задачу — стимулирует работодателей активнее нанимать беженцев, многим из которых сейчас нужна работа и помощь в социальной адаптации», — заключила специалист.