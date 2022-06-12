«Намерены расширить сеть»: в Москве открылся российский преемник Макдоналдса под названием «Вкусно — и точка»

В Москве заработали первые 15 ресторанов быстрого питания на базе сети «Макдоналдс», ранее объявившей о прекращении работы в России. Обновлённая сеть получила название «Вкусно — и точка». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие дни откроются ещё 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие около 200 по всей стране.

В Москве заработали первые 15 ресторанов быстрого питания на базе сети Макдоналдс, ранее объявившей о прекращении работы в России.

Обновлённая сеть получила название «Вкусно — и точка».

В новом меню присутствуют классические бургеры «Чизбургер» и «Гамбургер», а также бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер». Посетители могут заказать картофель-фри и картофель по-деревенски, наггетсы, стрипсы и куриные крылышки. Среди десертов доступны вафельный рожок, мороженое, пирожок с вишней, молочный коктейль и яблочное пюре.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие дни откроются ещё 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие около 200 по всей стране.

«Последние недели много обсуждали судьбу Макдоналдса — откроется или нет, с каким меню и названием? Сегодня интрига разрешилась. Посетил флагманский — на Пушкинской площади. Менеджеры сказали, что качество еды, сервиса и команда остаются прежними», — рассказал Собянин.

Он уточнил, что практически все продукты в обновлённую сеть поставляют российские производители.

«Не скрою, мы волновались за судьбу предприятия, сотрудников, поставщиков — это десятки тысяч людей. Помогали сети как можно скорее перенастроить работу. Рад, что всё получилось», — добавил мэр.

Гендиректор сменившей Макдональдс компании «Система ПБО» Олег Пароев отметил, что пока посетителям будет доступно не всё меню — по его словам, это связано с логистическими сложностями, а также с тем, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки. Некоторых позиций, привычных по старому меню, в новых ресторанах не будет — в частности, бургера «Биг Мак» и мороженого «МакФлурри».

«Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом «Макдональдс». Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», — заявил Пароев.

Открытие ресторана на Пушкинской площади

Он также сообщил, что планируется изменить упаковку некоторых продуктов, но пообещал, что «всё её содержимое останется неизменно вкусным и свежим». Пароев добавил, что сеть не будет вводить в меню алкогольную продукцию.

Вместе с тем, по его словам, «Вкусно — и точка» введёт в меню новый вкус газировки вместо Coca-Cola, для этого компания проводит тендер.

«Некоторые наши поставщики уходят с российского рынка, и мы тоже будем искать замену. У нас определенные запасы Coca-Cola, мы будем на них работать какое-то время, в настоящее время идет тендер на выбор нового вкуса, ведь рано или поздно запасы закончатся», — рассказал он.

В свою очередь владелец сети Александр Говор сообщил, что намерен рассмотреть возможность адаптировать вкусы в зависимости от региона. По его словам, это стало возможно, так как на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации.

«Я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири — более острые блюда, в средней полосе — более мягкий вкус. Мы будем решать», — цитирует его ТАСС.

Говор добавил, что намерен расширить сеть до 1 000 заведений.

«Планы амбициозны, сеть — порядка 850 предприятий, в ближайшие 5-6 лет планируем довести эту цифру до 1 000», — сказал Говор.

Кроме того, он рассказал, что франчайзинговые сети Макдональдс в России могут войти в новый бренд.

«Три дня назад бренд Макдональдс приостановил свою работу в России, все франчайзи остановили работу — в Казани, Сибири, аэропортах. Будут ли они работать дальше под брендом Макдональдс? Конечно, нет. Они если будут работать, то мы стали получать от них заявки на рассмотрение, чтобы под нашим брендом с ними составить договор, подпишем, хуже условий не будет — только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», — рассказал он журналистам.

Ранее Пароев отмечал, что не исключает, что корпорация Макдоналдс сможет возобновить работу в России, однако отметил, что это произойдет не в ближайшее время.

«В сообщении CEO (генерального директора Макдоналдс) Криса Кемпчински были слова о «возможности новой встречи», — сказал Пароев.

Напомним, компания Макдоналдс сообщила о решении приостановить работу своих ресторанов в России в середине марта, после начала спецоперации на Украине. В середине мая компания объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику — бизнесмену Александру Говору.