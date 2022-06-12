В бывшем Макдоналдсе сообщили об изменениях в меню

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На первом этапе работы ресторанов бывшего Макдоналдса «Вкусно — и точка» будет доступно не всё меню из-за логистики и сложностей с упаковкой, заявил гендиректор сети Олег Пароев.
В бывшем Макдоналдсе сообщили об изменениях в меню
  • globallookpress.com

«На первом этапе нашим гостям будет доступно не всё меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки», — цитирует его РИА Новости.

Пароев добавил, что некоторых продуктов больше в меню не будет, в числе которых — «Биг Мак» и «МакФлурри». Гендиректор сети пояснил, что эти бренды и технология производства имеют прямую ассоциацию с Макдоналдсом.

«Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», — заключил Пароев.

Ранее стало известно, что Макдоналдс в России будет называться «Вкусно — и точка».

Официальное приложение бывшего Макдоналдса обновилось и теперь временно называется «Мой Бургер».

Также новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придёт на смену Макдоналдсу, выбрала логотип.

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