Сменившая Макдоналдс в России компания представила новый логотип

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Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придёт на смену Макдоналдсу, выбрала новый логотип.
Сменившая Макдоналдс в России компания представила новый логотип
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

Как уточняется, на нём будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого. Логотип расположен на зелёном фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.

В четверг, 9 июня, сеть запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать новый лого.

Работа над выбором названия пока идёт, уточнили в сети ресторанов.

Гендиректор компании в России Олег Пароев сообщил, что до конца июня в стране откроются около 200 бывших точек сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс под новым брендом.

16 мая Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.

Позднее стало известно, что компания продаст свой бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

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