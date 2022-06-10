Приложение бывшего Макдоналдса временно называется «Мой Бургер»

Официальное приложение бывшего Макдоналдса обновилось и теперь временно называется «Мой Бургер».

«Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд», — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придёт на смену Макдоналдсу, выбрала логотип.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе компании, на нём будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого. Логотип расположен на зелёном фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.