Приложение бывшего Макдоналдса временно называется «Мой Бургер»

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Официальное приложение бывшего Макдоналдса обновилось и теперь временно называется «Мой Бургер».
Приложение бывшего Макдоналдса временно называется «Мой Бургер»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это временное название, поскольку мы должны убрать бренд», — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придёт на смену Макдоналдсу, выбрала логотип.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе компании, на нём будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого. Логотип расположен на зелёном фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.

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