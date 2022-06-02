Беженцы из Одессы получили российское гражданство после запроса RT и содействия МВД

Герои публикаций RT Олег Кочевинов и его сын Артемий стали гражданами РФ. Они бежали с Украины после трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. До обращения в проект «Не один на один» у них не принимали заявления даже на вид на жительство. Артемию рекомендовали выехать на Украину, чтобы получить там паспорт, а Олега просили предоставить справку об официальном доходе. После запроса RT в МВД в местном миграционном ведомстве пошли навстречу семье — помогли оформить документы в упрощённом порядке, а Артемия включили в заявление о приёме в гражданство его отца.

РИА Новости

Гражданам Украины 48-летнему Олегу Кочевинову и его 17-летнему сыну Артемию выдали российские паспорта. На протяжении года RT совместно с МВД помогал семье оформить гражданство РФ.

«Муж и сын наконец-то получили паспорта. Большое вам спасибо за помощь, — благодарит жена Олега Валерия Фараджаева. — Тёма как раз окончил 11-й класс. Сейчас сдаёт экзамены. Без паспорта я не знаю, что бы мы делали. Хорошо, что успели получить его накануне. К сожалению, в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, куда хотел поступить сын, мы не успели подать документы, но будем поступать в Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко».

Сама Валерия планирует получить российское гражданство позже, так как сейчас она занята подтверждением своей инвалидности.

Бежали с Украины

Уроженка Белоруссии Валерия Фараджаева обратилась в проект RT «Не один на один» в апреле прошлого года. Женщина рассказала, что вместе с мужем и сыном бежала с Украины в Россию после трагедии 2 мая в одесском Доме профсоюзов. Супруги состояли в партии «Русь» и были категорически не согласны с политическим режимом на Украине.

Олег в рядах «антимайдановцев» противостоял сторонникам «евромайдана» на Греческой площади, а Валерия занималась информационной поддержкой однопартийцев. Оставаться в Одессе после случившегося семье было небезопасно, поэтому они переехали в Воронеж, где проживает родная сестра Валерии.

По приезде супруги оформили свидетельства о временном убежище, но позднее не успели их вовремя продлить, поэтому им пришлось выехать на Украину. Там им стали поступать угрозы, и они вернулись обратно в Россию.

В Воронеже супруги подали документы на получение разрешений на временное проживание (РВП) и вскоре их получили. Однако позже, когда подошло время оформлять виды на жительство (ВНЖ), заявления подать не удалось, так как не хватало документов.

Как ранее объясняла Валерия, для упрощённого порядка оформления ВНЖ Олега просили предоставить справку об официальной работе. При этом беженца с РВП официально трудоустраивать работодатели не соглашались. Кроме того, проблема возникла и с документированием Артемия. Так как ему исполнилось 16 лет, в миграционной службе рекомендовали выехать на Украину и получить паспорт там. Сначала это не получилось сделать из-за пандемии, а затем в украинском консульстве Валерии сообщили, что необходимо получить бумагу «возвращение на родину».

Такая формулировка женщину напугала, и она отказалась везти сына на Украину. Оказавшись в бюрократическом тупике, семья обратилась в проект «Не один на один».

Пошли навстречу

В беседе с RT Валерия рассказывала, что родилась в Белоруссии, но вскоре её семья переехала в Одессу. В этом городе она окончила школу, получила диплом бухгалтера в Одесском областном учебном центре.

В 2004 году вышла замуж за уроженца Читинской области Олега Кочевинова. Его отец — бывший военнослужащий, родился в Орловской области, но во время службы был переведён в Одессу, где до сих пор проживает.

После рождения Артемия у Валерии начались проблемы со здоровьем. Женщина перенесла операцию на левом тазобедренном суставе — эндопротезирование с пластикой в тазовой кости. В 2013 году ей оформили бессрочную инвалидность II группы.

RT направил в МВД запрос с просьбой посодействовать семье в получении российского гражданства. В ведомстве сообщили, что у Олега есть основание на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке в статусе носителя русского языка при документальном подтверждении его постоянного проживания на территории РСФСР. При этом, как пояснили сотрудники пресс-службы, предоставлять справку о доходах для получения ВНЖ в его случае не требуется.

После запроса с семьёй связались представители миграционного ведомства и приняли у них заявления на ВНЖ, а также разъяснили порядок приобретения гражданства. В декабре прошлого года Валерия и её супруг получили ВНЖ. Так как у Артемия не было возможности поехать на Украину оформлять паспорт, ему продлили РВП, благодаря чему позже Олег смог включить сына в своё заявление о приёме в гражданство.