В удалённом режиме: за год число вакансий с дистанционным графиком работы в России выросло в полтора раза

За последний год число удалённых вакансий в России выросло почти в полтора раза. Интерес работодателей к такому формату занятости продолжил расти даже после снятия карантинных ограничений. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Как отмечают эксперты, удалёнка по-прежнему набирает популярность и среди соискателей: за год спрос на такие предложения среди граждан вырос на 46%. По словам аналитиков, работа из дома позволяет сотрудникам получить больше свободного времени, а компаниям — экономить на производственных затратах.

С января по май 2022 года количество вакансий с дистанционным графиком работы в России выросло почти в полтора раза (на 45%) по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Такие данные RT представили в аналитическом центре «Авито Работа».

По оценке компании, самый высокий спрос на удалённых сотрудников наблюдается в банковской сфере. За год число соответствующих предложений в отрасли выросло втрое.

Также в два раза чаще дистанционный график стали предлагать работодатели в сегменте образования. Одновременно на 50—60% увеличилось количество таких вакансий в группах профессий «Бухгалтерия, финансы», «Медицина, фармацевтика», «Фитнес, салоны красоты».

Даже на фоне смягчения эпидемических ограничений удалёнка по-прежнему остаётся одним из основных трендов на российском рынке труда. Об этом RT рассказал управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель.

«За время пандемии дистанционный и гибридный графики оценила немалая часть работодателей и сотрудников. Теперь, со снятием запретов, мы видим, что компании продолжают расширять варианты удалённой занятости для своих работников», — отметил собеседник RT.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса hh.ru. Как рассказали RT в пресс-службе компании, в мае 2022-го число вакансий с постоянной удалёнкой в среднем по России выросло на 19% в годовом выражении и составило 41,5 тыс.

По данным сервиса SuperJob, чаще всего дистанционный график работы практикуют компании в Москве (34% от общего числа организаций) и Санкт-Петербурге (24%). Тем временем в регионах удалённую занятость предлагает лишь пятая часть (21%) работодателей.

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В период действия режима самоизоляции многие компании смогли перестроить рабочие процессы без ущерба для своей прибыли. В результате даже после отмены карантинных ограничений часть организаций решила не выводить сотрудников в офис, рассказала RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По её словам, тренд на удалёнку отчасти усилился и после введения новых западных санкций в отношении России.

«Происходящее сейчас в экономике вынуждает бизнес задумываться о сокращении расходов на обустройство рабочих мест, клининг и электричество. Дистанционный график — это хороший способ уменьшить издержки без потери производительности. Как показывают исследования, продуктивность удалённых сотрудников не снижается. Чаще всего она остаётся на прежнем уровне, а иногда и растёт», — подчеркнула специалист.

Примечательно, что удалённая занятость продолжает набирать популярность и среди соискателей. По данным «Авито Работа», за последний год интерес россиян к таким вакансиям вырос на 46%. В первую очередь внимание граждан привлекают предложения с дистанционным графиком работы в сфере маркетинга и рекламы, а также в продажах и информационных технологиях.

Удалёнка пользуется высоким спросом у соискателей, которые хотят совмещать работу с учёбой. Об этом в беседе с RT рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Как отметил эксперт, даже после завершения образования молодые люди всё чаще предпочитают не выходить в офис.

«Новое поколение уделяет условиям труда гораздо больше внимания, чем работники 35—40 лет. Зачастую молодёжь ценит свободный график работы выше, чем высокий уровень оплаты труда. К тому же удалёнка позволяет экономить на обедах, не тратиться на проезд до офиса, а также уделять больше времени семье и увлечениям. При этом отношения удалёнщика и работодателя защищены на законодательном уровне», — отметил эксперт.

Напомним, с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, регулирующий дистанционную работу. Согласно документу, выполнение сотрудником его обязанностей удалённо может происходить на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалённой работы и занятости на стационарном рабочем месте.

«Тренд на удалёнку будет нарастающим и точно не уйдёт с российского рынка труда в ближайшие годы. Особенно быстро популярность дистанционной занятости будет расти в категориях, где нет необходимости в присутствии сотрудника в офисе каждый день. Речь, в частности, идёт о работе в сфере услуг, бухгалтерской отчётности и юридических консультаций», — предположил Александр Сафонов.

В перспективе тренд на удалённую работу может привести к росту числа самозанятых в России, уверены аналитики. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на конец апреля 2022 года таким статусом обладали уже почти 4,8 млн россиян.

«Привлекая фрилансеров под конкретные задачи, компании могут существенно снизить нагрузку на зарплатный фонд. При этом работник может легко получить статус самозанятого и быстро приступить к работе. Такой подход меняет рынок труда не только с точки зрения его цифровизации, но и философии, давая работникам и компаниям больше свободы выбора, гибкости и возможностей для самореализации», — заключила Анастасия Ускова.