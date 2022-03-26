«Все помнят, как тяжело восстанавливать персонал»: глава SuperJob — о ситуации на рынке труда, пандемии и 90-х

Нельзя сравнивать нынешнее положение дел на рынке труда с ситуацией, сложившейся в 1990-е годы, поскольку за этот период во всех отраслях произошли изменения. Об этом в интервью RT рассказал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. По мнению эксперта, сейчас участникам рынка труда пригодится тот опыт, который они получили во время пандемии. Как пояснил специалист, ковидная «истерика» на рынке труда оказалась хорошей прививкой практически для любого бизнеса.

— Почему сравнение настоящего положения дел на рынке труда с обстановкой в 90-е годы неуместно?

— В 1990-е годы в стране обрушились все связи, которые были неэффективными... Мы 30 лет учились и стали другой страной из множества людей, которые умеют работать, хотят работать, знают, как работать. Это касается абсолютно всех отраслей. Понятно, что нам предстоит большая перестройка, но если мы говорим о полных полках магазинов и о социальной стабильности, о том, что малый бизнес всех накормит и напоит в заведениях, то здесь никаких проблем нет.

— Какой опыт участники рынка труда извлекли из пандемии?

— Никакого понимания того, что будет завтра, не было, поэтому работодатели наделали огромное количество ошибок… Начались увольнения, но это всё очень быстро рассосалось. К осени 2020 года рынок труда количественно восстановился, и как раз в этот момент появились программы восстановления занятости, рассчитанные до 2024 года, они сейчас благополучно реализуются, деньги тратятся… Задача государства — принимать решения, ковидная истерика на рынке труда оказалась очень хорошей прививкой практически для любого бизнеса.

— Помогут ли уроки пандемии легче справиться с сегодняшними проблемами в экономике?

— Конечно. Все помнят, как тяжело было восстанавливать персонал. Увольнять было очень болезненно, потом восстанавливать ещё более болезненно. Сейчас все до последнего ждут развития политической ситуации, чтобы принять решение, что делать дальше, но при этом резких движений старается никто не предпринимать.

— Следует ли ожидать повышения уровня безработицы в России?

— Это зависит от того, как будет действовать государство. Если мы будем разумно действовать, уберём по максимуму «регуляторику» там, где её можно убрать, не будем просто в ручном режиме контролировать цены на товары народного потребления, то рынок очень быстро перестроится.

— Наблюдается ли сокращение количества вакансий на рынке труда?

— Смотрите, тут история следующая. Если мы возьмём в количестве объявлений, то оно фактически не сократилось, но надо понимать, что количество объявлений не равно количеству вакансий. Например, одно объявление «главный бухгалтер» — мы ищем одного главного бухгалтера, а одно объявление «курьер» — мы ищем 10 тыс. курьеров… И вот там, где был главный бухгалтер, он нам нужен, мы всё продолжаем его искать, объявление «мы ищем курьера» никуда не делось, но если раньше мы нанимали на это объявление 10 тыс., то сейчас нанимают пять…

Но в каких-то отраслях сократилось, например, в том же самом IT. А, например, в строительстве количество выросло на 8% за последнюю неделю. Но сейчас строительный сезон, и, если бы ситуация была другая, рост мог бы быть на 18%. В сельском хозяйстве рост за неделю на 2%, но, опять же, сезон. Если бы была другая ситуация, то не на 2% могла вырасти, а на 20%.

РИА Новости

© Максим Богодвид

— Какие профессии в России сегодня становятся наиболее востребованными, набирают популярность?

— Наиболее востребованными были, есть и будут всегда водители, врачи, учителя, продавцы. Есть какие-то новые истории, которые могут быть сильно востребованы и популярны, но с точки зрения рынка труда они незначимые: например, специалист по управлению роботами-доставщиками, дронами. Сколько их? Например, десять требуется. А сколько врачей требуется? Медсестёр? Есть модные вещи, а есть инфраструктурные, которые никуда не деваются.

— Как будет развиваться ситуация со спросом на рабочие места в обозримом будущем?

— Прогнозы делать абсолютно бессмысленно. Теперь прогнозы всех аналитиков по любому вопросу, которые мы сделали три дня назад, не оправдались. Это касается не только рынка труда.