В SuperJob прокомментировали ситуацию на рынке труда

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Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова прокомментировала ситуацию на рынке труда.
В SuperJob прокомментировали ситуацию на рынке труда
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«Могу сказать, что HR-активность работодателей на рынке труда за эту неделю снизилась всего 3 п. п и находится на отметке 1,4. Это значит, что активность работодателей сейчас на 4% превышает активность аналогичных периодов 2017—2019 годов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Головановой, в настоящее время работодатели немного активнее, чем до пандемии, так как есть отрасли, где требуются сотрудники.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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