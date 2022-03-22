В SuperJob прокомментировали ситуацию на рынке труда

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова прокомментировала ситуацию на рынке труда.

«Могу сказать, что HR-активность работодателей на рынке труда за эту неделю снизилась всего 3 п. п и находится на отметке 1,4. Это значит, что активность работодателей сейчас на 4% превышает активность аналогичных периодов 2017—2019 годов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Головановой, в настоящее время работодатели немного активнее, чем до пандемии, так как есть отрасли, где требуются сотрудники.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.