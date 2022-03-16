Основатель SuperJob Захаров прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России
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«Уход западных компаний неприятен, но это не является проблемой для рынка труда. Пока мы видим очень спокойную реакцию работодателей на происходящее», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил Захаров, все компании, за редким исключением, которые объявили о приостановке деятельности, по факту являются российскими.
«Даже если у них иностранный бренд, то физически это российские компании, в которых 99% российских сотрудников. У многих компаний производство на территории России. Ни у одного из руководителей этих компаний нет желания уходить с российского рынка», — пояснил эксперт.
Он не исключил, что в будущем эти компании начнут работать так, как раньше.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.