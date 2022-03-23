«Большинство из уехавших не увольнялись»: представители IT-отрасли — об оттоке российских программистов за рубеж

Проблема оттока российских программистов за рубеж не носит системного характера. Об этом в интервью RT рассказали представители индустрии, комментируя сообщения о массовом отъезде разработчиков из РФ за рубеж. Эксперты сходятся во мнении, что этот не играет большой роли по сравнению с давним кадровым голодом в IT-секторе. Многие из уехавших специалистов со временем, скорее всего, вернутся домой, поскольку принимали решение под влиянием эмоций, считают собеседники RT. Также они рассказали, в каких областях наиболее остро стоит вопрос замены иностранного ПО российским.

Представители российской IT-отрасли в интервью RT отметили, что проблема оттока российских программистов за рубеж не носит системного характера. Речь идёт о временном явлении: многие из уехавших за последние недели специалистов продолжают работать на отечественные компании и могут вернуться в страну. Это мало повлияло на ситуацию с IT-кадрами в России, которая была непростой и до начала специальной военной операции на Украине и антироссийских санкций, отмечают эксперты.

Напомним, ранее о массовом отъезде из России айтишников рассказала на заседании комитета Госдумы по информационной политике президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. Она также подчеркнула важность для отрасли государственной поддержки в текущий период.

Впоследствии глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко назвал СМИ оценочную численность уехавших за рубеж за последние недели айтишников — 50—70 тыс. человек. В РАЭК считают, что в течение апреля страну покинет ещё 70 тыс. программистов. Для сравнения: к 2020 году в России в IT-сфере работало около 1,8 млн человек. Такие данные ранее привели в НИУ ВШЭ и Федеральной службе статистики.

Впрочем, далеко не все спешат рвать отношения с российскими работодателями. К примеру, в «Яндексе» ранее рассказали, что компания ищет в столице Армении дополнительный коворкинг для уехавших в Ереван из России сотрудников.

В HeadHunter также подтвердили, что не наблюдают роста IT-вакансий в России, что говорит о сохранении большинством сотрудников своих прежних мест работы, несмотря на переезд.

Насколько остро стоит для российской IT-сферы вопрос дефицита кадров и как влияет на эту ситуацию отъезд части специалистов за рубеж, рассказали RT представители отрасли.

Наталья Касперская

© пресс-служба InfoWatch

Президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская

— Ранее вы рассказали, что в конце февраля — начале марта из России наблюдался отток IT-кадров. Насколько это долгосрочная и устойчивая тенденция?

— Не думаю, что отъезд IT-специалистов за рубеж можно назвать устойчивой тенденцией, скорее речь идёт о временном явлении. Многие принимали решение об отъезде эмоционально, без серьёзного анализа ситуации, даже не изучив заранее обстановку в тех странах, куда они поехали. По сути, многие люди просто сорвались с места и помчались куда глаза глядят. Это объяснимо, поскольку айтишники — это обычно люди с тонкой душевной организацией, склонные к нервным реакциям.

К тому же в основном это молодые парни, которые могли испугаться, что их сейчас призовут в армию. Впрочем, Минцифры уже объявило о ряде мер, среди которых отсрочка от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний, льготные кредиты и снижение налогов. Полагаю, что эти меры помогут остановить отъезд специалистов.

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Тем более что отток кадров наблюдался в первые дни после начала специальной военной операции, сейчас он уже замедлился — те, кто хотел уехать, уже это сделали. При этом большинство из уехавших сотрудников российских компаний не увольнялись и продолжают работать дистанционно. Это означает, что со временем они вернутся. У нас, например, уволился только один человек.

Есть, правда, другая категория специалистов — российские граждане, которые планируют менять место жительства из-за того, что их работа была сильно завязана на западный бизнес. Либо же за рубеж переводится вся компания, в которой они трудятся, а они не хотят терять работу. Это уже другая история.

— Повлиял ли этот отток на работу отечественных IT-компаний? В каких условиях сейчас находится отрасль?

— Объективно в работе российских IT-компаний ничего не изменилось, все продолжают работать, как и прежде. Несколько зарубежных компаний объявили об уходе с российского рынка, но не свернули, а лишь заморозили работу и продолжают платить зарплаты. Например, пока заморозила работу в России немецкая компания SAP, которая создаёт программное обеспечение для организаций. Думаю, что такие компании надеются возобновить работу, как только на них ослабнет давление со стороны западной общественности и политиков. На самом деле никто не хочет терять российский рынок, потому что потерять его можно быстро, а вот вернуться, может, и не получится.

© РИА Новости / Максим Богодвид

Если говорить в целом о ситуации на рынке, то в прошлом году дефицит IT-специалистов в России оценивался примерно в 500 тыс. человек. Однако я думаю, что сейчас начнётся перераспределение кадров. Например, ранее было запущено много программ цифровизации, в том числе дублирующих друг друга. Непрофильные предприятия, для которых программирование не является основным источником дохода, сейчас будут концентрироваться на своей основной деятельности. Это значит, что дополнительные IT-отделы будут сокращаться или реорганизовываться. Поэтому можно ожидать, что дефицит кадров в IT-сфере начнёт снижаться.

Мы уже замечаем рост числа резюме программистов младшего уровня, так называемых джуниоров, за месяц их стало больше на 7%. Скорее всего, за ними на рынок труда выйдут и специалисты среднего уровня. И это хорошая тенденция, поскольку ранее этот рынок принадлежал работникам, а не работодателям. Сейчас есть предпосылки для изменения этого баланса.

Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин

— По некоторым оценкам, за последний месяц из страны уехало около 70 тыс. айтишников, ещё столько же может уехать в апреле. Как вы можете прокомментировать эту статистику?

— Мне кажется, это сомнительные цифры. Сейчас транспортное сообщение между странами осложнено, а ведь эти айтишники должны были взять с собой и семьи — то есть цифру нужно умножать примерно на три. Получается, порядка 210 тыс. человек, которые якобы покинули страну за четыре недели — сомнительно, что это возможно. Думаю, что цифра в 70 тыс. человек несколько завышена.

Роман Душкин

© Пресс-служба

— Есть ли сейчас у российских IT-специалистов проблемы с софтом? Ведь западные компании грозят перестать поддерживать свои продукты в России.

— Прекращение поддержки — это ещё не остановка работы. Программисты могут сами справиться с любым софтом, это обывателям нужна внешняя поддержка. Любой технический вопрос можно решить. Нельзя удалённо выключить софт, который у вас установлен — вернее, это возможно при обновлении. Если отключить автообновление, этого не случится. Вообще, я сомневаюсь, что западные компании решатся отключать российских пользователей от своих продуктов. Для западного бизнеса это было бы выстрелом в ногу. Россия — это огромный рынок, и мы далеко не последние в области IT-технологий. Пока же уход иностранного бизнеса только освободит ниши для отечественных компаний.

— Смогут ли наши компании заместить те IT-продукты, которые уйдут с российского рынка?

— Процесс импортозамещения будет идти долго, это непростая задача. Но в итоге это всё равно будет сделано, особенно если учесть, что государство оказывает поддержку IT-сектору. В России, например, уже есть отечественная операционная система, не уступающая иностранным аналогам. Задача в том, чтобы продолжать развивать собственные IT-решения и учить людей пользоваться ими. Например, работать с отечественной ОС Astra Linux, устанавливать её и т. д. Всё это требует времени.

Наиболее остра проблема импортозамещения софтав программном обеспечении общего пользования. Это операционные системы общего назначения, пакеты офисных программ и т. п. Если же говорить про государственные информационные системы или уж тем более про военные системы, то здесь вопрос импортозамещения вообще не стоит. В этих секторах всё изначально строится на собственных программных решениях.

— Есть ли дефицит IT-кадров в России?

— Специалистов давно не хватает, сейчас этот кадровый голод только усилился. Могу сказать, что дефицит ощущается колоссальный. Поэтому государство должно идти на беспрецедентные меры для привлечения молодёжи в эту сферу.

РИА Новости

© Антон Денисов

Проблемы тянутся ещё из 1990-х годов, когда техническая сфера «провисла», все шли учиться на экономистов и финансистов.

— Сколько времени потребуется, чтобы вырастить новое поколение специалистов?

— Это долгий процесс, человек должен отучиться в вузе, потом ещё несколько лет осваивать профессию под руководством опытных коллег, которые будут учить его практическим навыкам. Порядка 10 лет нужно, чтобы из вчерашнего школьника получился нормальный инженер в области информационно-коммуникационных технологий.

Председатель правления Калужского ИКТ-кластера, директор АО «Калуга Астрал» Игорь Чернин

— Ощущается ли отток кадров из российских IT-компаний за рубеж?

— Безусловно, определённый отток IT-кадров за рубеж есть, в основном, люди едут в Грузию, Армению. Эти страны многие рассматривают в качестве перевалочного пункта для дальнейшей эмиграции в Европу, США и т. д.

Однако и преувеличивать масштаб этой тенденции не стоит — например, в нашей компании только двое сотрудников уехали за рубеж за последние недели. Причём один из них уже вернулся, потому что за рубежом условия оказались хуже, чем дома. Ведь в России IT-специалисты тоже получают очень большие зарплаты, об этом не следует забывать.

РИА Новости

© Максим Блинов

Купировать отток таких специалистов за рубеж нужно путём подготовки новых кадров для отрасли. Заниматься этим должны и IT-компании, и система высшего и среднего образования, и правительство — нужно бросить силы на максимально быструю подготовку новых специалистов. Возможно, имеет смысл внедрить какие-то программы ускоренной подготовки. Например, у нас в компании лучшие программисты — это самоучки.

В принципе, человеку для вхождения в специальность нужно дать навыки поглощения нужной информации, немного сформировать у него профессиональные навыки, а дальше он уже может развиваться самостоятельно, в процессе работы, под руководством наставников и старших товарищей.

В российской IT-сфере сейчас огромный дефицит кадров. Все уже поняли, что IT — это базовая отрасль для всех сфер, включая оборонную. И в IT всё держится на кадрах, на человеческом интеллекте — для работы нужен только компьютер и голова разработчика. И этих голов нужно готовить как можно больше.