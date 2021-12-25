Инструмент по созданию новой реальности: разработка искусственного интеллекта в рамках программы «Приоритет 2030»

В вузах, участвующих в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030», искусственный интеллект уже перешёл из области узкоспециализированных разработок в фазу инструментария по созданию нового типа экономической реальности страны. Необходимость появления новых специалистов, которые будут решать повседневные вопросы в разных отраслях экономики на качественно новых программных и технологических решениях — задача, которую для «Приоритета 2030» можно назвать одной из ключевых.

Одна из основных задач программы — подготовка квалифицированных кадров уже в процессе обучения в университете. Это само по себе является ответом на вопрос, который часто задают в ходе дискуссий о необходимости внедрения искусственного интеллекта в различные жизненно важные отрасли: не случится ли так, что новые технологии и роботы с высоким интеллектом постепенно вытеснят людей и сделают их труд ненужным. Речь идёт исключительно об оптимизации ряда необходимых процессов, но для определения направления оптимизации и успешного применения новых подходов человек необходим.

Логистика поддержит ВВП

Один из масштабных проектов в рамках программы «Приоритет 2030», реализуемый на базе РУТ (МИИТ) охватывает применение искусственного интеллекта в области нейротехнологии и предиктивной аналитики для транспорта и логистики. Следует отметить, что речь идёт не только о применении новых технологий во всех сферах транспорта — водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного — но и в процессе обучения новых специалистов. Любое масштабное нововведение сталкивается с дефицитом профильных кадров, причём в данном случае специалист должен обладать не только навыками применения новых систем, но и управленческим опытом, и навыками в области IT-технологий. Набор на программу бакалавриата «Нейротехнологии, искусственный интеллект и предиктивная аналитика в транспортных системах», где студентов обучат квинтэссенции нужных знаний, откроется в РУТ 2023 году, а в 2024 появится приём на программу магистратуры.

Области применения знаний новых специалистов обширны: работа с биометрическими данными и системой распознавания лиц на контрольно-пропускных пунктах, мониторинг качества дорожного полотна, повышение производительности логистических процессов, где пока ещё велика доля ручного труда (к примеру, это позволит сократить простои и движение порожнякового транспорта, повысить эффективность использования складских помещений, оптимизирует обработку грузов).

Практическая польза будет ощутима по двум направлениям: оптимизация в отрасли сократит размеры экономических издержек и повлияет на конечную цену товара для потребителя — эффект от массового внедрения подобных технологий предварительно оценивают в 5-7% ВВП. Кроме того, накопленный опыт решений может стать максимально актуальной программой обучения для следующих поколений специалистов.

Виртуальный атом для студентов

В Национальном исследовательском ядерном университете (МИФИ), ещё одном участнике программы «Приоритет 2030», учёные создают ни больше ни меньше виртуальный ядерный реактор — и исключительно с образовательными целями. Впрочем, реактор — это только частность общей тенденции создания цифровых двойников, то есть виртуальных копий объектов использования атомной энергии. Программный цифровой двойник заменит устаревшие стенды, и студенты смогут подробно изучать процессы работы объектов ядерной энергии в режиме эмуляции — опыт, который раньше было просто негде получить. Такое программное обеспечение может использоваться не только как обучающий тренинговый инструмент, но и как способ популяризации знаний и даже научного туризма.

Конечно, цифровой двойник — это просто метод подхода, не ограничивающийся использованием атомных объектов, он может быть применим в любой сфере, от бизнеса до строительства. Качественный двойник должен не только имитировать и комплексно анализировать реальные процессы того или иного объекта в условиях штатной работы, но и прогнозировать развитие событий и возможные реакции при необычных или аварийных сценариях.

Что особенно важно, разработка и создание цифровых двойников — это не задача для некоей научной элиты. В МИФИ к процессу разработок активно привлекают и студентов, и аспирантов, которые практически реализуют полученные знания и ещё в образовательном учреждении учатся работать в команде.

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Консультации государственного уровня

Осенью этого года в МГИМО был официально учреждён Центр искусственного интеллекта. Задачи центра — научные исследования вопросов этики и внешнеэкономического сотрудничества в области искусственного интеллекта, то есть область действия и применения знаний ограничивается только желанием диалога зарубежных коллег. Центр станет новой экспертной площадкой на базе университета, причём консультации будут направлены в первую очередь на развитие и оптимизацию работы предприятий государственного сектора экономики, в том числе такой её новой части как цифровая экономика.

Но эксперты не появляются сами по себе, и чтобы в 2021 году Центр смог открыться и успешно функционировать, в МГИМО с 2018 года была отрыта магистратура «Искусственный интеллект». Выпускники становятся экспертами Центра, поддерживают работу самой магистратуры, а заинтересованность в знаниях новых специалистов можно оценить по списку партнёров, среди которых такие компании и научные площадки как NVIDIA, Microsoft, «Сколтех», СПбГЭТУ ЛЭТИ, МФТИ и многие другие.

Помимо составления долгосрочных прогнозов и проведения профильных круглых столов среди отраслевых экспертов, Центр будет заниматься разработкой стратегий и подходов к малоизученным областям экономики. Первое же мероприятие новой структуры — участие в работе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, где специалистами Центра был представлен доклад «Этика в области искусственного интеллекта — от дискуссии к научному обоснованию и практическому применению».