Глава РАЭК Плуготаренко спрогнозировал отъезд более 70 тысяч IT-специалистов в апреле

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Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко спрогнозировал возможность отъезда из России более 70 тыс. IT-специалистов в апреле.
Глава РАЭК Плуготаренко спрогнозировал отъезд более 70 тысяч IT-специалистов в апреле
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По его словам, в ходе «первой волны» из России уехали порядка 50—70 тыс. специалистов.

«Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу, от 70 до 100 тыс. человек в апреле уедут», — цитирует Плуготаренко РИА Новости. 

Он уточнил, что имеет в виду IT-специалистов.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сервис hh.ru,«пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных».

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