Глава РАЭК Плуготаренко спрогнозировал отъезд более 70 тысяч IT-специалистов в апреле
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По его словам, в ходе «первой волны» из России уехали порядка 50—70 тыс. специалистов.
«Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу, от 70 до 100 тыс. человек в апреле уедут», — цитирует Плуготаренко РИА Новости.
Он уточнил, что имеет в виду IT-специалистов.
Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.
Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сервис hh.ru,«пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных».