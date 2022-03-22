Глава РАЭК Плуготаренко спрогнозировал отъезд более 70 тысяч IT-специалистов в апреле

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко спрогнозировал возможность отъезда из России более 70 тыс. IT-специалистов в апреле.

По его словам, в ходе «первой волны» из России уехали порядка 50—70 тыс. специалистов.

«Но вторая волна точно будет — по нашему прогнозу, от 70 до 100 тыс. человек в апреле уедут», — цитирует Плуготаренко РИА Новости.

Он уточнил, что имеет в виду IT-специалистов.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сервис hh.ru,«пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных».