Глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила о покинувших Россию «табунах» айтишников

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.

«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — цитирует РИА Новости Касперскую.

По её словам, «мчатся они в основном в ближайшее зарубежье».

Она высказала мнение, что для исправления ситуации нужны не только материальные меры, но и различные пиар-мероприятия.

Ранее стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.