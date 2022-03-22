Глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила о покинувших Россию «табунах» айтишников

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Глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.
Глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила о покинувших Россию «табунах» айтишников
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«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — цитирует РИА Новости Касперскую.

По её словам, «мчатся они в основном в ближайшее зарубежье».

Она высказала мнение, что для исправления ситуации нужны не только материальные меры, но и различные пиар-мероприятия.

Ранее стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

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