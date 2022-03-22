Госдума приняла законопроект о льготах для поддержки компаний из сфер IT и туризма

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RT
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.
Госдума приняла законопроект о льготах для поддержки компаний из сфер IT и туризма
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Aksenov

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, например, для организаций IT-отрасли на 2022—2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. В целях же поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду объектов туристской индустрии, введённых в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включённых в реестр таких объектов, и пользование ими.

В законопроекте также содержится ряд других мер по поддержке соответствующих отраслей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

1 марта Мишустин заявил, что российские власти должны добиться того, чтобы страна ещё активнее уходила от сырьевой зависимости.

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