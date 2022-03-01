Мишустин заявил о необходимости ухода России от сырьевой зависимости
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Он отметил, что импортозамещение должно стать основным направлением деятельности в России.
«Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структур экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в стране необходимо создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов.
«Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом, максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования», — сказал премьер.
Ранее Банк России заявил о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкам.