Мишустин заявил о необходимости ухода России от сырьевой зависимости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти должны добиться того, чтобы страна ещё активнее уходила от сырьевой зависимости.

Он отметил, что импортозамещение должно стать основным направлением деятельности в России.

«Бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структур экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в стране необходимо создать предпринимателям максимально благоприятные условия, убрать лишние административные барьеры и сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов.

«Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом, максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования», — сказал премьер.

Ранее Банк России заявил о готовности оказать поддержку попавшим под санкции банкам.