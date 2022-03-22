Специалист hh.ru Плотникова прокомментировала ситуацию с айтишниками в России

В сервисе hh.ru прокомментировали ситуацию с айтишниками в России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных», — заявила руководитель направления подбора и адаптации сотрудников Олеся Плотникова.

По её словам, в целом айтишники наименее уязвимы на рынке труда из-за дефицита, сохраняющегося уже много лет, что гарантирует им востребованность в России, независимо от страны проживания.

По оценке hh.ru, с 14 по 20 марта 2022 года показатель конкуренции за рабочее место в IT составил 2,9 резюме на вакансию.

«Число вакансий для IT-специалистов за прошедшую неделю сократилось на 10% к неделе с 7 по 13 марта, а резюме — выросло на 3% за сопоставимый период. Это свидетельствует об отсутствии сокращений или увольнений по собственному желанию в отрасли, многие IT-компании сейчас активны в удержании сотрудников», — добавила Плотникова.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.