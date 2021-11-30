Опрос: более половины россиян хотели бы, чтобы их дети работали в сфере IT

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Больше половины россиян (51%) хотели бы, чтобы их дети работали в IT. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) исследования, которое провели российская школа онлайн-образования в сфере GameDev XYZ School и аналитическое агентство Research Me.
Опрос: более половины россиян хотели бы, чтобы их дети работали в сфере IT
  • Pixabay

Так, 46% из тех, кто положительно смотрит на возможность работы в IT, отметили перспективность карьерного роста, а 39% посчитали, что специалистов этой сферы оценивают выше других. 32% высказались в пользу более высокого дохода.

На вопрос о размере будущего заработка детей в IT 30% россиян предполагают, что их доход не будет превышать 100 тыс. рублей в месяц. Такого мнения придерживаются 35% мужчин. А вот каждый шестой россиянин верит в заработок свыше 1 млн рублей.

Отмечается, что 47% опрошенных согласны с тем, что профессии будущего так или иначе связаны с IT, 26% считают, что основы программирования нужны всем специальностям, а 21% хотели бы улучшить свои навыки в этой сфере.

Всего в опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов по всей России.

Ранее россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии.

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить