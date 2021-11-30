Опрос: более половины россиян хотели бы, чтобы их дети работали в сфере IT

Больше половины россиян (51%) хотели бы, чтобы их дети работали в IT. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) исследования, которое провели российская школа онлайн-образования в сфере GameDev XYZ School и аналитическое агентство Research Me.

Так, 46% из тех, кто положительно смотрит на возможность работы в IT, отметили перспективность карьерного роста, а 39% посчитали, что специалистов этой сферы оценивают выше других. 32% высказались в пользу более высокого дохода.

На вопрос о размере будущего заработка детей в IT 30% россиян предполагают, что их доход не будет превышать 100 тыс. рублей в месяц. Такого мнения придерживаются 35% мужчин. А вот каждый шестой россиянин верит в заработок свыше 1 млн рублей.

Отмечается, что 47% опрошенных согласны с тем, что профессии будущего так или иначе связаны с IT, 26% считают, что основы программирования нужны всем специальностям, а 21% хотели бы улучшить свои навыки в этой сфере.

Всего в опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов по всей России.

Ранее россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии.

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).