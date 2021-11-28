Названы самые переоценённые профессии

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob есть в распоряжении RT.
Названы самые переоценённые профессии
  • Pixabay

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).

По 4% россиян назвали самыми переоценёнными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Ещё 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров, а 2% опрошенных считают слишком высокими гонорары блогеров.

Среди других переоценённых специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей (16%).

И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоценённых специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться. 

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить