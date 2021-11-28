Названы самые переоценённые профессии

Россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob есть в распоряжении RT.

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).

По 4% россиян назвали самыми переоценёнными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Ещё 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров, а 2% опрошенных считают слишком высокими гонорары блогеров.

Среди других переоценённых специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей (16%).

И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоценённых специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.