Названы самые переоценённые профессии
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Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).
По 4% россиян назвали самыми переоценёнными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Ещё 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров, а 2% опрошенных считают слишком высокими гонорары блогеров.
Среди других переоценённых специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей (16%).
И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоценённых специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.
В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.