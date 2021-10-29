Аналитики рассказали о популярных видах подработки среди россиян

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Сервисы «VK Работа» и «Юла» рассказали о популярных видах подработки среди россиян.
Аналитики рассказали о популярных видах подработки среди россиян
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

В частности, среди менеджеров популярностью пользуется подработка в сфере красоты — маникюр, педикюр и парикмахерские услуги. Ежемесячная надбавка к их зарплате оценивается в 29% (9100 рублей).

Кассиры наиболее часто выбирают проведение ремонтных работ. Надбавка составляет 30% (7800 рублей).

Специалисты по ремонтным работам преимущественно предоставляют свои услуги в качестве мастеров на час или же не меняют сферу деятельности. Таким же образом поступают уборщики.

Самый высокий заработок благодаря подработке в среднем по стране получают охранники, кладовщики и водители — 24 700, 12 200 и 10 600 рублей соответственно.

Ранее вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин в беседе с ФАН рассказал о влиянии пандемии на IT-индустрию.

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