Reuters сообщило о многократном росте импорта российских нефти и угля в Индию
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Согласно источнику, Индия на данный период времени закупила у России уголь на сумму около $331,17 млн. Показатели закупок нефти составили $2,22 млрд.
По информации агентства, импорт российских энергоносителей возрос в связи с предложенной скидкой в размере до 30%.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.
В статье Nihon Keizai сообщалось, что благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.
По данным автора статьи, энергетические компании Индии значительно расширили спотовые закупки российского сжиженного природного газа из России.