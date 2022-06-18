Reuters сообщило о многократном росте импорта российских нефти и угля в Индию

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Объём закупок угля из России в Индию с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет агентство Reuters со ссылкой на неопубликованные данные правительства Индии.
Reuters сообщило о многократном росте импорта российских нефти и угля в Индию
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Согласно источнику, Индия на данный период времени закупила у России уголь на сумму около $331,17 млн. Показатели закупок нефти составили $2,22 млрд.

По информации агентства, импорт российских энергоносителей возрос в связи с предложенной скидкой в размере до 30%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

В статье Nihon Keizai сообщалось, что благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.

По данным автора статьи, энергетические компании Индии значительно расширили спотовые закупки российского сжиженного природного газа из России.

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