Аналитик Юшков спрогнозировал рост объёмов экспорта российской нефти в будущем

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

«Подписываются всё новые и новые контракты на поставку в Азию — это Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Всё больше российской нефти идёт туда. Они её в том числе перерабатывают и отправляют нефтепродукты на европейский рынок. С учётом того, что российская нефть идёт со скидками, это выгодная схема. Плюс Китай сейчас всё больше и больше снимает ограничения на перемещение и, соответственно, потребляет больше топлива. И он стал импортировать больше», — отметил Юшков в разговоре с «Радио 1».

Даже в США выпустили разъяснения, что сотрудничество американских банков с российскими по вопросам покупки углеводородов не подпадает под санкции, добавил эксперт.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor рассказал о последствиях отказа ФРГ от российской нефти для промышленников.