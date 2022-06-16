Аналитик Юшков спрогнозировал рост объёмов экспорта российской нефти в будущем

Короткая ссылка
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.
Аналитик Юшков спрогнозировал рост объёмов экспорта российской нефти в будущем
  • Gettyimages.ru
  • © grandriver

«Подписываются всё новые и новые контракты на поставку в Азию — это Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Всё больше российской нефти идёт туда. Они её в том числе перерабатывают и отправляют нефтепродукты на европейский рынок. С учётом того, что российская нефть идёт со скидками, это выгодная схема. Плюс Китай сейчас всё больше и больше снимает ограничения на перемещение и, соответственно, потребляет больше топлива. И он стал импортировать больше», — отметил Юшков в разговоре с «Радио 1».

Даже в США выпустили разъяснения, что сотрудничество американских банков с российскими по вопросам покупки углеводородов не подпадает под санкции, добавил эксперт.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor рассказал о последствиях отказа ФРГ от российской нефти для промышленников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить