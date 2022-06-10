Nihon Keizai: Китай и Индия уменьшают эффективность санкций Запада в отношении России

Благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.

«В частности, она (Россия. — RT) получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается», — говорится в статье.

По данным автора статьи, энергетические компании Индии значительно расширили спотовые закупки российского сжиженного природного газа из России.

Кроме того, в статье прогнозируется рост импорта российского СПГ Китаем уже этим летом.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.