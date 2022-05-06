The Economist: российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость

Российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, это подтверждают недавние данные, пишет британский журнал The Economist. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса. Вместе с этим Россия продолжает осуществлять платежи по международным облигациям, подчёркивают авторы.

«Реальная экономика тоже на удивление устойчива. Действительно, с начала года потребительские цены в России выросли более чем на 10%, поскольку первоначальное снижение курса рубля сделало импорт более дорогим, а многие западные компании ушли с рынка, сократив предложение», — говорится в статье журнала.

Россияне «довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах», говорится в сообщении.

«29 апреля Центробанк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, что является признаком того, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла», — полагают авторы материала.

Журнал отмечает, что российская экономика, несомненно, сокращается, однако прогнозы некоторых экономистов о «снижении ВВП на 15%» в этом году «начинают выглядеть пессимистично».

При этом издание обратило внимание на то, что ряд предприятий в России испытывает проблемы с выплатой заработной платы своим сотрудникам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».

По словам вице-премьера России Александра Новака, санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

На торгах в четверг, 5 мая, курс доллара на Мосбирже опускался до 65,3 рубля, а курс евро — до 69,7 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в первой половине 2020 года.

По мнению главы Счётной палаты Алексея Кудрина, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, инфляция в России в текущему году составит 20,7%, а дополнительные расходы на поддержку экономики превысят 4 трлн рублей.