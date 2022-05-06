The Economist: российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость

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Российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, это подтверждают недавние данные, пишет британский журнал The Economist. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса. Вместе с этим Россия продолжает осуществлять платежи по международным облигациям, подчёркивают авторы.
The Economist: российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость
  • РИА Новости

«Реальная экономика тоже на удивление устойчива. Действительно, с начала года потребительские цены в России выросли более чем на 10%, поскольку первоначальное снижение курса рубля сделало импорт более дорогим, а многие западные компании ушли с рынка, сократив предложение», — говорится в статье журнала.

Россияне «довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах», говорится в сообщении.

«29 апреля Центробанк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, что является признаком того, что финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла», — полагают авторы материала.

Журнал отмечает, что российская экономика, несомненно, сокращается, однако прогнозы некоторых экономистов о «снижении ВВП на 15%» в этом году «начинают выглядеть пессимистично».

При этом издание обратило внимание на то, что ряд предприятий в России испытывает проблемы с выплатой заработной платы своим сотрудникам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».

По словам вице-премьера России Александра Новака, санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

На торгах в четверг, 5 мая, курс доллара на Мосбирже опускался до 65,3 рубля, а курс евро — до 69,7 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в первой половине 2020 года.

По мнению главы Счётной палаты Алексея Кудрина, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, инфляция в России в текущему году составит 20,7%, а дополнительные расходы на поддержку экономики превысят 4 трлн рублей.

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