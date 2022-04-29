Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 14% годовых. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п., до 14,00% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной снижения ставки стало ослабление рисков для ценовой и финансовой стабильности в стране.

Ранее в ЦБ России допустили снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.