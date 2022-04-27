Кудрин: инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7% в этом году

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, инфляция в России в текущему году составит 20,7%.

Об этом он сказал, выступая в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«По предварительным оценкам, инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году она будет не маленькая, больше 6%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кудрин заявлял, что инфляция в стране по итогам текущего года может составить от 17 до 20%.

18 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не намерен любыми методами возвращать инфляцию к целевым показателям.