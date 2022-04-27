Кудрин: инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7% в этом году

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, инфляция в России в текущему году составит 20,7%.
Кудрин: инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7% в этом году
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая в ходе заседания президиума Совета законодателей.

«По предварительным оценкам, инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году она будет не маленькая, больше 6%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кудрин заявлял, что инфляция в стране по итогам текущего года может составить от 17 до 20%.

18 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не намерен любыми методами возвращать инфляцию к целевым показателям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить