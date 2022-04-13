Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022 году на уровне 17—20%

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить от 17% до 20%.

Об этом он сказал, выступая в Совфеде с отчётом о работе возглавляемого им ведомства в 2021 году.

«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% — в этом диапазоне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российская экономика выдержит новые санкции США.

8 апреля российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что считает, что на построение успешной экономики в России может уйти до десяти лет, при этом нужно развивать экспорт и найти новые рынки за четыре-пять лет.