В МИД России заявили, что российская экономика выдержит новые санкции США
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приёмы администрации Джо Байдена, похитившей размещённую в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и Госдепартамент», — отметил он.
6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.