В МИД России заявили, что российская экономика выдержит новые санкции США

Короткая ссылка
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российская экономика выдержит новые санкции США.
В МИД России заявили, что российская экономика выдержит новые санкции США
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приёмы администрации Джо Байдена, похитившей размещённую в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и Госдепартамент», — отметил он.

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить