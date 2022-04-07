В МИД России заявили, что российская экономика выдержит новые санкции США

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что российская экономика выдержит новые санкции США.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«То, что наша экономика держит удар, несмотря на откровенно рейдерские приёмы администрации Джо Байдена, похитившей размещённую в американских банках часть российских валютных резервов, а рубль демонстрирует устойчивость на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о взрывном росте цен и нехватке некоторых базовых товаров в союзных им странах Европы, судя по всему, выводит из себя Белый дом и Госдепартамент», — отметил он.

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.