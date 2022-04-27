Кудрин: дополнительные расходы на поддержку экономики в 2022 году превысят 4 трлн рублей

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что дополнительные расходы на поддержку экономики России в 2022 году превысят 4 трлн рублей.
Кудрин: дополнительные расходы на поддержку экономики в 2022 году превысят 4 трлн рублей
  • Gettyimages.ru

По его словам, правительство сейчас принимает беспрецедентные меры.

«Предварительно, наша оценка плана правительства, на этот год дополнительные расходы — больше 4 трлн рублей на все задачи, как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT Arabic рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях антироссийских санкций.

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