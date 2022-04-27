Польский премьер Моравецкий признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями
- AP
«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — цитирует его РИА Новости.
По словам Моравецкого, в связи с этим Варшава стремится организовать процесс создания новых пакетов ограничительных мер.
Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил об отсутствии пока желаемого эффекта от антироссийских санкций, введённых Западом.
По словам вице-премьера России Александра Новака, санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.