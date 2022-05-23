DWN: Путин был прав в том, что экономический блицкриг против России провалился
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
В апреле Владимир Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
«Масштабные санкции Запада практически не задели российскую экономику. Она продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения. Похоже, Россия хорошо подготовилась к экономической войне», — приводит текст материала ИноТВ.
Как объясняют эксперты, России удалось сдержать санкционную атаку в том числе «большими доходами от продаж нефти и газа».
Американские банки при этом, к примеру JPMorgan, «ошиблись в своих прогнозах» по поводу возможной рецессии в России и уже их скорректировали, говорится в сообщении.
«Требование Путина, чтобы покупатели российского газа оплачивали его в рублях, было выдающимся достижением», — приводит немецкое издание заключение финансовых экспертов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».
Как писал британский журнал The Economist, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.