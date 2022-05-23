DWN: Путин был прав в том, что экономический блицкриг против России провалился

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне», пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
DWN: Путин был прав в том, что экономический блицкриг против России провалился
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

В апреле Владимир Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

«Масштабные санкции Запада практически не задели российскую экономику. Она продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения. Похоже, Россия хорошо подготовилась к экономической войне», — приводит текст материала ИноТВ.

Как объясняют эксперты, России удалось сдержать санкционную атаку в том числе «большими доходами от продаж нефти и газа».

Американские банки при этом, к примеру JPMorgan, «ошиблись в своих прогнозах» по поводу возможной рецессии в России и уже их скорректировали, говорится в сообщении.

«Требование Путина, чтобы покупатели российского газа оплачивали его в рублях, было выдающимся достижением», — приводит немецкое издание заключение финансовых экспертов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».

Как писал британский журнал The Economist, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить