Российский лидер Владимир Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — сказал Путин.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал сокращение валового внутреннего продукта России в 2022 году из-за санкций на 11,2%, Украины — на 45,1%.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.