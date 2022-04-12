Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — сказал Путин.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал сокращение валового внутреннего продукта России в 2022 году из-за санкций на 11,2%, Украины — на 45,1%. 

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.

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