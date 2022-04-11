Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% в 2022 году

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Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году из-за санкций на 11,2%, Украины — на 45,1%. Такие данные размещены в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«Мощное влияние уже введённых санкций, как ожидается, приведёт к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса», — приводит ТАСС заявление экспертов ВБ.

В докладе отмечается, что на Украине ожидается сокращение ВВП на 45% в 2022 году.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии в этом году объём производства уменьшится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией коронавируса.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия.

До этого президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

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