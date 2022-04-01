Си Цзиньпин заявил о долгосрочных последствиях кризиса на Украине для мировой экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия.

Как сообщает агентство «Синьхуа», об этом он сказал в ходе своего выступления на прошедшем саммите Европейский союз — Китай.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.