Си Цзиньпин заявил о долгосрочных последствиях кризиса на Украине для мировой экономики

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия.
Си Цзиньпин заявил о долгосрочных последствиях кризиса на Украине для мировой экономики
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает агентство «Синьхуа», об этом он сказал в ходе своего выступления на прошедшем саммите Европейский союз — Китай.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

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