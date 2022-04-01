Си Цзиньпин заявил о долгосрочных последствиях кризиса на Украине для мировой экономики
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Как сообщает агентство «Синьхуа», об этом он сказал в ходе своего выступления на прошедшем саммите Европейский союз — Китай.
«Если ситуация продолжит ухудшаться, предполагаемое восстановление может потребовать годы, больше десяти лет или даже десятилетия», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.
5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.