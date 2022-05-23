DWN: западные санкции Россию практически не задели — она хорошо подготовилась к экономической войне

Западу так и не удалось сломить российскую экономику, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. После начала боевых действий на Украине многие западные аналитики прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их предсказания оказались ошибочными. Добиться этого результата Кремлю помогли высокие доходы от продаж нефти и газа, а также важное решение продавать энергоресурсы за свою валюту. Также компенсировать большую часть потерь удалось благодаря Индии и Китаю, объясняет немецкое издание.

Больше месяца назад глава Кремля Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг против России провалился, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И с тех пор всё отчётливее видно, что он был прав. Ведь масштабные санкции Запада практически не задели российскую экономику. Она продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения. Похоже, Россия хорошо подготовилась к экономической войне, заключает автор статьи.

Эксперты объясняют происходящее в первую очередь большими доходами Кремля от продаж нефти и газа, продолжает немецкое издание. Даже Германия, экономический противник России, заплатит в этом году Москве за энергопоставки небывалую сумму, а немецкий счёт за голубое топливо в 2022 будет почти в два раз больше. После начала боевых действий на Украине рубль сильно просел: почти на 30% по отношению к американскому доллару. Многим аналитикам казалось, что его дни сочтены, ведь Запад продолжал ужесточать штрафные меры против Москвы. К примеру, были заморожены валютные резервы российского Центробанка. Часть экспертов даже предупреждала о возможном дефолте, так как у России заканчивались доллары.

Но за несколько недель рубль отыграл падение. В середине апреля его курс по отношению к американской валюте достиг отметки $0,013, зафиксированной за день до начала боевых действий на Украине. Сегодня же его стоимость выросла до $0,016, то есть уровня января 2020 года. Американские банки, к примеру JPMorgan, ошиблись в своих прогнозах по поводу возможной рецессии в России и уже их скорректировали.

Добиться этого Кремлю удалось во многом благодаря тому, что многие страны и предприятия просигнализировали, что согласны оплачивать газ в российской валюте. «Требование Путина, чтобы покупатели российского газа оплачивали его в рублях, было выдающимся достижением», — заключают финансовые эксперты. Поначалу западные покупатели оказывали сопротивление, но в конце концов согласились на такие условия. К примеру, один из самых крупных немецких импортёров природного газа, компания VNG, недавно открыла счёт в Газпромбанке, чтобы платить за голубое топливо в рублях.

Несмотря на жёсткую риторику Запада по поводу возможного эмбарго на российское сырьё, Москве всё ещё удаётся продавать западным государствам нефть и газ в больших объёмах. Ведь для ряда самых крупных торговцев энергоресурсами на мировом рынке интересы их предприятий и клиентов важнее, чем борьба с Россией. К примеру, страны G7 обязались отказаться от чёрного золота из России. США, Канада, Великобритания и Австралия наложили запрет на его импорт, но ЕС не может пойти на такой шаг, потому что Венгрия выступает против эмбарго. К тому же Россия смогла компенсировать большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.

Но львиная доля торговли российскими энергоресурсами проходит через Швейцарию и её компании, объясняет автор. Швейцария — это важный глобальный финансовый центр с растущим сырьевым сектором, хотя он лежит вдали от всех мировых торговых маршрутов, не имеет выхода в море, бывших колоний и собственных больших запасов ископаемых ресурсов. Благодаря изобилию капитала швейцарские предприятия могут специализироваться на прямых продажах. При этом власти страны используют облегчённую форму кредитования таких сделок, что существенно облегчает бизнес. К тому же через Швейцарию проходят только деньги, а не сырьё. В результате местная таможня даже не получает информацию об истинных объёмах транзакций.