«Нельзя ставить одну жизнь выше другой» — немецкая медицинская компания Fresenius отказалась уходить из России

Немецкая медицинская компания Fresenius не уходит из России, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава предприятия Стефан Штурм. «Мы не можем ставить одну жизнь выше другой», — пояснил он, назвав невозможным отказ в медицинском обслуживании российским пациентам, даже если они поддерживают политику своих властей. Также Штурм предостерёг немецкие власти от введения эмбарго на российский газ.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, немецкая медицинская компания Fresenius не уйдёт из России, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава предприятия Стефан Штурм. «Если бы речь шла о холодильниках, джинсах или гамбургерах, решение было бы очевидным. Но мы не можем ставить одну жизнь выше другой. Даже если бы один из наших российских пациентов с диализом поддерживал Владимира Путина, мы бы что, должны были наказать его смертью, отказав в лечении? Мы не можем так поступить», — объяснил он, добавив, что в России работает 100 клиник диализа, которые принадлежат Fresenius.

Но Штурм добавил, что его компания на данный момент приостановила любую деятельность, которая не соответствует следующим критериям: «Спасает ли она жизни? Нуждаются ли в ней срочно наши пациенты? Нет ли альтернатив?» Глава предприятия также описал ситуацию на Украине: «У нас там небольшой бизнес. Там было три клиники диализа, одна из них полностью уничтожена, её и другую пришлось эвакуировать, поэтому пока что у нас есть только одна клиника диализа в Черкассах. Недавно нам также удалось открыть центр в Чернигове. Хорошая новость на фоне всех этих страданий».

Штурм также осудил планы Берлина по остановке газовых поставок из России: «По моему мнению, газовое эмбарго или перекрытие Россией газового крана приведёт к непредсказуемым последствиям. Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть ещё один свитер, — это грубое упрощение и преуменьшение серьёзности фактической ситуации, что вводит в заблуждение». По его словам, немецкие политики не осознают всю серьёзность ситуации: «Суть санкций должна заключаться в том, чтобы нанести тому, против кого они принимаются, больший вред, чем самому себе. В случае введения газового эмбарго сделать это не получится».