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«Нельзя ставить одну жизнь выше другой» — немецкая медицинская компания Fresenius отказалась уходить из России

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Немецкая медицинская компания Fresenius не уходит из России, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава предприятия Стефан Штурм. «Мы не можем ставить одну жизнь выше другой», — пояснил он, назвав невозможным отказ в медицинском обслуживании российским пациентам, даже если они поддерживают политику своих властей. Также Штурм предостерёг немецкие власти от введения эмбарго на российский газ.
«Нельзя ставить одну жизнь выше другой» — немецкая медицинская компания Fresenius отказалась уходить из России
AP

Несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, немецкая медицинская компания Fresenius не уйдёт из России, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава предприятия Стефан Штурм. «Если бы речь шла о холодильниках, джинсах или гамбургерах, решение было бы очевидным. Но мы не можем ставить одну жизнь выше другой. Даже если бы один из наших российских пациентов с диализом поддерживал Владимира Путина, мы бы что, должны были наказать его смертью, отказав в лечении? Мы не можем так поступить», — объяснил он, добавив, что в России работает 100 клиник диализа, которые принадлежат Fresenius.

Но Штурм добавил, что его компания на данный момент приостановила любую деятельность, которая не соответствует следующим критериям: «Спасает ли она жизни? Нуждаются ли в ней срочно наши пациенты? Нет ли альтернатив?» Глава предприятия также описал ситуацию на Украине: «У нас там небольшой бизнес. Там было три клиники диализа, одна из них полностью уничтожена, её и другую пришлось эвакуировать, поэтому пока что у нас есть только одна клиника диализа в Черкассах. Недавно нам также удалось открыть центр в Чернигове. Хорошая новость на фоне всех этих страданий».
 
Штурм также осудил планы Берлина по остановке газовых поставок из России: «По моему мнению, газовое эмбарго или перекрытие Россией газового крана приведёт к непредсказуемым последствиям. Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть ещё один свитер, — это грубое упрощение и преуменьшение серьёзности фактической ситуации, что вводит в заблуждение». По его словам, немецкие политики не осознают всю серьёзность ситуации: «Суть санкций должна заключаться в том, чтобы нанести тому, против кого они принимаются, больший вред, чем самому себе. В случае введения газового эмбарго сделать это не получится».
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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