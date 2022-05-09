ABC News: в США до сих пор пытаются выяснить причину вспышки гепатита среди маленьких детей

В США за последние несколько месяцев выявили уже более сотни случаев гепатита среди маленьких детей, который на настоящий момент привёл к пяти летальным исходам, передаёт ABC News. При этом, как отмечается в материале, врачам до сих пор не удалось выяснить, что конкретно стало причиной этой вспышки заболеваний.

Переходим теперь к растущей вспышке гепатита среди маленьких детей. В стране зафиксировано уже более сотни случаев. Хотя это всё ещё очень редкое явление, однако медицинские учреждения срочно пытаются выяснить, что вызывает эту болезнь. Они призывают родителей проявить бдительность. С репортажем корреспондент ABC News Эндрю Димбёрт.



На фоне усиливающихся опасений родители и чиновники из сферы здравоохранения пытаются установить причину редкой и загадочной вспышки гепатита среди детей. Эта болезнь уже привела к пяти смертям. За последние семь месяцев ею заразились более сотни детей в 25 штатах.



ДЖОН БРАУНШТЕЙН, эпидемиолог Бостонской детской больницы: Наличие подобной связки случаев, особенно с таким числом госпитализаций и пятью смертями, очень тревожно. У нас всё ещё нет всех необходимых данных для принятия обоснованного решения о том, что приводит к этому росту случаев.



Прошлой осенью Стейси Хаверкэмп родила здоровых девочек-близнецов. У одной из них — малышки Элси — вскоре начали проявляться признаки желтухи.



СТЕЙСИ ХАВЕРКЭМП, мать близняшек: Ни с того ни с сего она просто слегка пожелтела, а на следующий день желтизна стала более выраженной. Затем у неё начал меняться цвет глаз.

Гепатит привёл к тому, что у Элси отказала печень. Чтобы спасти ей жизнь, ей в срочном порядке сделали пересадку печени. Её врач, как и многие другие в США, сейчас в недоумении и всё ещё пытается найти причину случившегося.



ХЕЛИ БХАТТ, педиатр-гастроэнтеролог из Университета Миннесоты: Нам не удалось узнать причину, почему она так быстро и так сильно заболела. Оглядываясь в прошлое, мы до сих пор не знаем, что спровоцировало это.



Врачи призывают родителей проявить активность и посмотреть, не появились ли симптомы.



ВРАЧ: У детей возникает утомление, рвота и диарея, которые сами по себе практически ничего конкретного не говорят. Однако тревогу должно вызывать появление почечной недостаточности.



ЭНДРЮ ДИМБЁРТ, корреспондент ABC News: Всемирная организация здравоохранения заявила, что около половины детей, сдавших положительный тест на гепатит, также получили положительный результат теста на аденовирус. Согласно теории, выдвинутой медцентром Mayo Clinic, некоторые дети могут быть более уязвимы к определённому штамму аденовируса из-за всех мер предосторожности, принятых за последние два года для противодействия распространению COVID-19. Уит.



До сих пор остаётся много вопросов. Эндрю, благодарю вас.



Дата публикации 08 мая 2022 года.