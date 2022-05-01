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CBS News: число заражений коронавирусом растёт во всех уголках США

Материал представлен в переводе ИноТВ
В США вновь наблюдается рост заражений COVID-19, передаёт CBS News. Так, за последние две недели количество новых случаев в стране выросло на 52%, а число госпитализаций — на 14%.

Число заражений коронавирусом вновь растёт во всех уголках страны. За последние две недели количество случаев выросло на 52 процента. Число госпитализации также выросло — на 14 процентов. Корреспондент CBS News Лилиа Лусиано находится этим вечером в Лос-Анджелесе. Она сообщит нам дополнительные подробности о ситуации с вирусом. Добрый вечер, Лилиа.

ЛИЛИА ЛУСИАНО, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Адриана. На фоне резкого скачка случаев заражения и госпитализаций, о которых вы только что упомянули, растёт и обеспокоенность по поводу ещё одного варианта этого вируса.   

Для многих людей в США пандемия ушла в прошлое. Однако несколько штатов впервые с январского всплеска, вызванного «омикроном», наблюдают рост заболеваний.

ДЖЕННИФЕР АВЕНГО, директор Департамента здравоохранения Нового Орлеана: Мы наблюдали это в Европе. Мы видели, как это происходит на северо-востоке. И мы знали, что это лишь вопрос времени, когда у нас случаи также пойдут вверх.

Приблизительно 43 процента населения живёт в районах с высоким или существенным риском заражения ковидом. За последние две недели как минимум в шести штатах количество новых случаев выросло вдвое.

Однако чиновники из сферы здравоохранения обеспокоены тем, что эти цифры занижены из-за меньшего числа тестирований.

В китайском Шанхае растёт недовольство из-за карантинов, организуемых в рамках политики нулевой терпимости к COVID. Есть опасения, что следующим на очереди может оказаться Пекин.

В Канаде, в столице страны Оттаве, сотни байкеров устроили протест против обязательной вакцинации. Они проехались по этому городу всего три месяца спустя после того, как его парализовали водители грузовиков.

В Голливуде договорились о продлении действия протоколов по COVID-19 для работников кино и телевидения до тех пор, пока студии и профсоюзы не достигнут нового соглашения. Действие этих протоколов должно было истечь сегодня.

ЛИЛИА ЛУСИАНО: Здесь, в Калифорнии, число госпитализаций также растёт, однако сами цифры крайне невелики. Мы пока не наблюдаем тревожных данных. Скажу, что эксперты в сфере здравоохранения предупреждают, что именно благодаря вакцинации и, конечно же, ревакцинации люди не становятся пациентами больниц. Адриана.

Лилиа Лусиано. Благодарю вас.

Дата публикации 01 мая 2022 года.

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