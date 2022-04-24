Ouest-France: во Франции следят за мутациями новых подвариантов «омикрона»

Минздрав Франции держит на контроле возможные мутации двух новых подвариантов «омикрона» BA.4 и BA.5, которые недавно обнаружили на территории страны, пишет Ouest-France. По данным служб здравоохранения, пока эпидемиологическая ситуация в стране остаётся стабильной, а число госпитализированных неуклонно снижается.

На этой неделе Минздрав Франции объявил о том, что за выявленными в начале месяца случаями заболевания двумя новыми разновидностями «омикрона» BA.4 и BA.5 пристально наблюдают учёные, сообщает Ouest-France со ссылкой на последний анализ риска возникновения мутаций COVID-19.

Как рассказывает издание, службы здравоохранения зарегистрировали один случай заражения BA.4 и два случая заражения BA.5 во Франции. Эксперты объясняют, что эти подварианты, распространённые преимущественно в Южной Африке, достаточно похожи на BA.2, однако их S-белок содержит ещё три мутации. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предписал внимательно следить за генетическими изменениями в этих версиях «омикрона». При этом французский Минздрав подчёркивает, что речь не идёт о «вызывающей беспокойство» эпидемиологической ситуации или перегруженных больницах в Южной Африке. Новые подварианты обладают высокой заразностью, похожей на штамм «дельта», поэтому «необходимо выяснить, как эта мутация может изменить «омикрон» на генетический уровне».

В своём докладе Минздрав подтверждает, что «омикрон» обладает повышенной заразностью, вакцины менее эффективно защищают организм от заболевания, однако оно протекает в менее тяжёлой форме. Главное преимущество омикрона — способность обходить иммунный ответ, при этом он реже приводит к потере вкуса и запаха, чем другие варианты. Вакцина по-прежнему демонстрирует высокую степень защиты от тяжёлых форм «омикрона», поэтому, как указывает Министерство, необходимо поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета, в том числе благодаря ревакцинации. Кроме того, нужно «как можно лучше ограничить циркуляцию какого бы то ни было варианта COVID-19», напоминают специалисты, — для этого важно соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям в случае заболевания или контакта с больным, а также продолжить защищать уязвимые слои населения, у которых даже «омикрон» может привести к тяжёлому течению болезни.

Тем не менее Минздрав отмечает, что сейчас эпидемиологическая ситуация во Франции остаётся стабильной, а вариант «омикрон» стал доминирующим, причём 99% изученных случаев составляет подвариант BA.2. Согласно данным служб здравоохранения, по состоянию на пятницу число госпитализированных с коронавирусом остаётся стабильным и не приводит к дефициту мест в реанимациях. По данным Минздрава, в пятницу там находилось 1645 человек с COVID-19, из которых 153 поступили за последние 24 часа. Для сравнения, на прошлой неделе эти показатели составляли 1652 и 209 человек соответственно. Снижается и общее число госпитализированных: 24883 против 24909 (1829 и 1953 новых госпитализаций соответственно), при этом смертность остаётся на прежнем уровне (139 человек в эту пятницу и 143 — в прошлую). Что касается вакцинации, 54,3 млн французов получили по крайней мере одну дозу (80,6% всего населения страны), а 53,4 млн прошли полную вакцинацию (79,2%), приводит Ouest-France статистику Минздрава Франции.