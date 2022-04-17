NBC: на фоне роста случаев COVID-19 миллионы американцев отправляются на праздники в поездки

В эти праздничные выходные миллионы американцев отправляются в поездки, передаёт NBC. Между тем в США сейчас наблюдается очередной рост новых случаев COVID-19, говорится в материале.
Нынешние праздничные выходные должны стать самыми напряжёнными в плане поездок днями в году. И это очередной признак того, что наша страна готова к выходу из пандемии.
Цены на бензин, которые упорно продолжают оставаться высокими, стали всего-навсего несерьёзным препятствием для десятков миллионов человек, которые, как ожидается, отправятся в поездку на машине.
Между тем пилоты таких авиакомпаний, как Southwest, жалуются на ожидаемый хаос и на переутомление. Такого большого ежедневного потока пассажиров в преддверии праздников Песах и Пасхи не было с допандемических времён.
ТЕМНОКОЖИЙ МУЖЧИНА: Боже мой. Аэропорт был битком забит, куда бы вы ни пошли.
МУЖЧИНА: В самолёте было полно людей. В аэропорту было полно людей. Длиннющие очереди за едой.
Сегодняшний день и понедельник, как ожидается, станут самыми напряжёнными в плане поездок днями в году.
При этом приблизительно в половине страны фиксируется рост новых заболеваний коронавирусом. Число новых случаев в США выросло чуть более чем на 10%.
В очагах заболевания, например, на северо-востоке, наблюдается самый серьёзный рост. Сейчас выявляют два новых подварианта штамма «омикрон».
АШИШ ДЖА, доктор, координатор мер Белого дома по COVID-19: Вирус останется с нами на долгое время. Вероятно, навсегда. Вопрос лишь в том, вызовет ли вирус масштабные вспышки и приведёт ли он к перегруженности наших больниц.
Однако пока число госпитализаций находится под контролем, а количество смертей от COVID сократилось более чем на 30%. Это ощутимое изменение как в ходе пандемии, так и для американцев, которые готовы рискнуть и вернуться к обычной жизни.
Мигель, если говорить о поездках, то ожидается, что сегодняшний день и понедельник станут самыми напряжёнными в плане поездок. Но пока совсем непонятно, готовы ли к этому авиаперевозчики.
МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Том, Delta готовится к тому, что ежедневно будет почти полмиллиона пассажиров, однако многие авиаперевозчики работают на пределе сил. Так, на Аляске JetBlue уже сокращает количество рейсов.
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