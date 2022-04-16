NTD: из-за масштабного карантина Шанхай превратился в город-призрак

Шанхай — крупнейший финансовый центр Китая — теперь больше похож на город-призрак. Как передаёт NTD, в мегаполисе проживает около 25 миллионов человек, однако из-за самого масштабного для страны карантина им приходится сидеть дома. Полиция предупреждает, что все, кто нарушит правила локдауна, будут жёстко наказаны. Строгие ограничения уже сказались на мировой экономике.
Крупнейший финансовый центр Китая — Шанхай — теперь больше похож на город-призрак. Миллионам его жителей приходится сидеть дома из-за самого масштабного для страны карантина. Полиция предупреждает, что все, кто нарушит правила локдауна, будут жёстко наказаны.
В городе проживает около 25 миллионов человек. И каждый день здесь регистрируют тысячи новых случаев COVID-19. Теперь центральные власти требуют от него быстро сдержать волну.
Общая политика в отношении коронавируса в стране звучит как «ноль терпимости». Поэтому миллионы людей оказались взаперти дома, не имея возможности купить ни продукты, ни предметы первой необходимости.
Одновременно в городе выросли цены на еду. Даже если удастся заказать доставку, что сейчас сделать крайне проблематично, не у всех есть средства, чтобы её оплатить.
Машины на дороги тоже выезжать не могут. Исключение сделали только для тех, кто участвует в работе по профилактике эпидемий или перевозит людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
Строгий шанхайский локдаун уже сказался на мировой экономике. Он также больно ударит по ВВП самого Китая.
Аналитики предупреждают, что он не только наносит ущерб туризму и гостиничному бизнесу, но и влияет на цепочки поставок в разных секторах. Особенно если учесть, что Шанхай — крупнейший в мире морской порт.
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