Алкоголь и наркотики, а не COVID — Fox News объяснил снижение продолжительности жизни в США

В 2020 году средняя продолжительность жизни в Америке снизилась на два года, а в 2021 году — ещё на полгода. И главная причина здесь не COVID, а алкоголизм, наркомания, диабет и чувство безнадёжности, отмечает Fox News. По словам гостя телеканала, профессора медицины Джея Бхаттачарьи, во время пандемии американская система здравоохранения превратилась в «инструмент страха и разделения» и нанесла ущерб здоровью нации.

Нам говорят, что по-настоящему важно для американцев то, что происходит в Восточной Европе. Не то чтобы это было неважно, просто о важности чего-либо другого мы не слышим. «Жизни украинцев имеют значение! Вакцинируйся — поставь украинский флаг перед своим домом!» Всё это хорошо. Но это поднимает вопрос, вернее, скрывает вопрос, который мы тем не менее зададим: а в нашей-то стране что происходит? Как дела у Америки?



Вот самый свежий показатель того, как идут дела у Америки. Средняя продолжительность жизни американских граждан снизилась второй год подряд. Такого никогда раньше не бывало. В 2019 году средняя продолжительность жизни составляла 79 лет, затем в 2020 году снизилась до 77, а в 2021 году — до 76 с половиной лет.



Почему это происходит? Это не COVID! Отчасти дело в передозировках наркотиков, злоупотреблении алкоголем, диабете, недугах грусти, отчаяния и безнадёжности. Новое исследование Национальных институтов здравоохранения показало, что в 2020 году алкоголь убил больше американцев моложе 65 лет, чем COVID.



Это предвидел и об этом высказывался доктор Джей Бхаттачарья, профессор медицины в Стэнфордском университете. Сегодня он с нами. Доктор, большое спасибо, что нашли для нас время. Это самый грубый из всех возможных показателей здоровья нации, но всё равно убедительный. Средняя продолжительность жизни падает. Похоже на серьёзный повод для тревоги.



ДЖЕЙ БХАТТАЧАРЬЯ, профессор Стэнфордского университета: Я бы решил, что это просто кратковременное отклонение из-за COVID. Но мы видим смерти молодых.



Да.



ДЖЕЙ БХАТТАЧАРЬЯ: Полагаю, это результаты политики, превратившей изоляцию в добродетель. По сути, мы в здравоохранении сказали: «Для нас важно только одно — взять под контроль COVID. Так что не подходите к людям, соблюдайте социальную дистанцию, не собирайтесь вместе на Рождество и День благодарения. Ваши школы закрыты, ваши предприятия закрыты».



И последствия совершенно предсказуемы, Такер. Перед нами результаты политики, из-за которой каждый четвёртый молодой взрослый в 2020 году сообщал, что всерьёз задумывался о самоубийстве. Так что алкоголизм и наркомания — всё это было совершенно предсказуемо. И, думаю, этого можно было бы избежать, если бы мы шире обозначили задачи здравоохранения.



Не понимаю, как руководители здравоохранения, на самом деле, заведовавшие нашей внутренней политикой в большей степени, чем когда-либо в истории… Почему никто из них не попросит прощения, не уйдёт в отставку или хотя бы не признает, что это ужасно? Они об этом даже не упоминают!



ДЖЕЙ БХАТТАЧАРЬЯ: Доверие к системе здравоохранения… доверие американского народа к системе здравоохранения и её руководителям рухнуло.



Да.



ДЖЕЙ БХАТТАЧАРЬЯ: И, знаете, я считаю, это справедливо. Это настоящая трагедия, потому что, по-моему, правильно организованное здравоохранение могло бы быть огромным плюсом к здоровью и благополучию американского народа.



Да! Это совершенно необходимо!



ДЖЕЙ БХАТТАЧАРЬЯ: Да, совершенно необходимо, Такер. Но это совместимо со свободой, с серьёзным отношением людей к значимым вещам в их жизни. Это помогает людям оставаться здоровыми. Вместо этого оно (здравоохранение. — ИноТВ) стало инструментом для разделения людей. Зачастую политическим инструментом и, определённо, инструментом страха. Это полная противоположность тому, каким должно быть здравоохранение.



Я согласен с вами, Такер. Думаю, извинения и смирение, как минимум, необходимы для восстановления доверия американского народа к здравоохранению.



И напоследок спрошу, очень коротко: вы живёте в мире, в котором много других врачей, в личных беседах с вами они выражают понимание, признают это, соглашаются с вами?



ДЖЕЙ БХАТТАЧАРЬЯ: Есть много врачей и учёных, которые согласны со мной в том, что происходившее на протяжении последних двух лет было неправильным и, на самом деле, оказало народу очень плохую услугу. Просто трудно высказываться открыто. Потому что в этой обстановке, если вы высказываетесь открыто, вас преследуют. И требуется некоторая решимость, чтобы заявить: «Мне неважно, что говорят другие, я просто хочу рассказать правду».



Дата выхода в эфир 13 апреля 2022 года.