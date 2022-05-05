Das Erste: масштаб эпидемии — ВОЗ бьёт тревогу из-за роста в Европе числа людей с избыточным весом

59% взрослых в Европе имеют избыточный вес или страдают ожирением, сообщает Das Erste со ссылкой на отчёт Европейского регионального бюро ВОЗ за 2022 год. При этом доля мужчин с избыточным весом составляет 63%, тогда как доля женщин — 54%. По данным организации, показатели избыточного веса и ожирения достигли в Европейском регионе ВОЗ, к которому, помимо стран ЕС, относятся Турция, Россия и другие страны постсоветского пространства, «масштабов эпидемии».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 59% взрослых в Европе имеют избыточный вес или страдают ожирением. При этом доля мужчин с избыточным весом выше (63%), чем доля женщин (54%), сообщает Das Erste со ссылкой на отчёт Европейского регионального бюро ВОЗ за 2022 год.

Доля взрослых, имеющих избыточный вес или страдающих от ожирения в Германии, чуть ниже среднего показателя по Европе. С другой стороны, разница между женщинами и мужчинами в Германии выражена сильнее, чем где-либо ещё: доля женщин с избыточным весом составляет менее 50%, а мужчин — 65%.

С точки зрения ВОЗ, диагноз «избыточный вес» ставится взрослым, чей индекс массы тела (ИМТ) равен или превышает 25. При ИМТ 30 и более 30 специалисты говорят об «ожирении». ИМТ рассчитывается как простое отношение массы тела к росту.

По данным организации, показатели избыточного веса и ожирения достигли в Европе «масштабов эпидемии». Ни одна из 53 стран этого региона в настоящее время не приблизилась к достижению цели ВОЗ по стабилизации глобального числа случаев ожирения на уровне 2010 года к 2025 году. Доля взрослых, страдающих от этого заболевания, выше только на американском континенте.

Помимо стран ЕС, Европейский регион ВОЗ включает Турцию, Россию, Украину, а также другие государства постсоветского пространства.

По информации ВОЗ, ожирение стало одним из наиболее распространённых факторов, повышающих риск развития тяжёлого течения COVID-19. Предварительные данные также показывают, что в ходе пандемии коронавируса из-за изменения рациона питания и отсутствия физической активности во время самоизоляции доля детей и подростков, страдающих от ожирения, значительно возросла.

В отчёте отмечается, что избыточный вес и ожирение обычно входят в число основных причин инвалидности и смертности в Европейском регионе. В ближайшие десятилетия в некоторых странах ожирение может даже заменить курение в качестве основного фактора риска развития рака.

Повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска развития рака, астмы, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с печенью и почками, нарушений опорно-двигательной системы, а также психических расстройств. Каждый год из-за проблем, связанных с лишним весом или ожирением, в Европейском регионе умирает 1,2 млн человек. Это соответствует 13% всех смертей.

Для борьбы с избыточным весом и ожирением ВОЗ рекомендует государствам ввести налог на искусственно подслащенные напитки, ограничить рекламу продуктов нездорового питания и поощрять физическую активность граждан, передаёт Das Erste.