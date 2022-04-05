Guardian: компания Ferrero отзывает партии «Kinder Сюрприза» после вспышки сальмонеллёза в Великобритании

Из-за возможной связи со вспышкой сальмонеллёза в Великобритании компания Ferrero в качестве меры предосторожности отзывает партии шоколадных яиц «Kinder Сюрприз», передаёт The Guardian. По данным Управления по пищевым стандартам Великобритании, вся отозванная продукция была произведена на одной фабрике в Бельгии.
Итальянский производитель шоколада Ferrero отзывает целый ряд партий шоколадных яиц «Kinder Сюрприз» в Великобритании после вспышки сальмонеллёза, сообщает The Guardian со ссылкой на Управление по пищевым стандартам страны (FSA).
«Это вызвано потенциальной связью со вспышкой сальмонеллёза. В ряде случаев это были маленькие дети», — заявили в управлении, отметив, что на связь заболевания с продукцией Ferrero указало расследование Агентства безопасности здравоохранения Соединённого Королевства.
В качестве меры предосторожности компания отозвала упаковки «Kinder Сюрприз» со сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2022 года, рекомендовав британцам воздержаться от их употребления и обратиться за полным возвратом средств за купленный товар. По данным FSA, вся отозванная продукция была произведена на одной фабрике в Бельгии, при этом другие продукты Ferrero, как предполагается, безопасны для употребления.
Как отмечает издание, симптомы сальмонеллёза включают диарею, желудочные спазмы, тошноту и повышение температуры. Хотя в большинстве случаев болезнь проходит через несколько дней, заболевание может протекать в тяжёлой форме и даже привести к госпитализации, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой.
Представитель FSA Тина Поттер призвала родителей внимательно отнестись к предупреждению управления, учитывая, что продукция «пользуются популярностью у маленьких детей, особенно в преддверии Пасхи». По словам Поттер, в управлении тесно сотрудничают с компанией Ferrero, для того чтобы установить точную причину вспышки.
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